Francesca Vaccaro e Carlo Conti, la loro prima foto insieme da fidanzati. Arriva il commento di Antonella Clerici

Oggi, 16 giugno, Carlo Conti e Francesca Vaccaro festeggiano 12 anni di matrimonio. Come sempre i due condividono foto delle loro nozze sui social per festeggiare la ricorrenza, ma questa volta Francesca ha voluto fare un viaggio fotografico: dalla loro prima foto insieme, giovani e sorridenti ignari della vita che avrebbero costruito, per poi passare a quelle delle nozze e poi della luna di miele.

"Dalla nostra prima foto insieme del 2002, al viaggio di nozze, al matrimonio, a oggi. Nulla è cambiato! La stima come uomo, poi marito, poi padre e amore grande della mia vita! Oggi sono 12 anni di quest’avventura meravigliosa che è il matrimonio! Auguri amore mio!", ha scritto sicuramente commossa Francesca a corredo del post. Immancabile la risposta del marito, ma tra i molti messaggi non può non cadere l'occhio su quella di Antonella Clerici.

La conduttrice sta vivendo un momento molto difficile della sua vita, si trova ancora ricoverata in ospedale, a Roma, dopo l'intervento per l'asportazione delle ovaie. E dal letto del reparto in cui si trova ricoverata ha voluto mandare un messaggio ai suoi amici: "Auguri amici miei adorati" e poi tantissimi cuori. Da sempre Clerici parla del bellissimo rapporto non solo professionale ma anche d'amicizia che la lega a Conti e non è un caso se nonostante tutto abbia voluto porgergli i suoi auguri.