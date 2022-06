Carlo Conti e Gerry Scotti, il selfie di coppia conquista i social: "Siete la bella televisione"

È bastato vederli insieme, sorridenti e allegri come il pubblico è abituato a conoscerli, per scatenate una standing ovation virtuale: Carlo Conti e Gerry Scotti si sono mostrati così ai follower, in un inedito selfie di coppia scattato durante una passeggiata a Firenze e subito destinatario dell'affetto di migliaia di fan entusiasti di vedere insieme due tra i conduttori televisivi più amati della tv italiana.

"Fratelli Sconti (o Cotti) in giro per Firenze !!! Grazie Gerry amico vero e genuino" ha scritto il presentatore fiorentino giocando con i rispettivi cognomi e presentando il collega che, da parte sua, ha avuto lo stesso riguardo sul suo profilo Instagram: "Grazie Carlo di avermi dedicato un po’ di tempo, sei una guida fantastica". In pochi minuti sono stati tantissimi i commenti scritti da quanti hanno rimarcato la bellezza della loro amicizia, ma anche la gentilezza e l'educazione con cui entrambi sanno entrare nelle case degli italiani attraverso i vari programmi televisivi. "Il rispetto e l’educazione in una foto", scrive qualcuno; "Tutta la bella televisione in una foto, grazie sempre" aggiunge qualcun altro che si affianca a chi propone per entrambi la conduzione del Festival di Sanremo.

L'amicizia tra Gerry Scotti e Carlo Conti

Gerry Scotti e Carlo Conti sono amici da decenni. "E' una bellissima sorpresa nel cammino della mia vita" ha detto di lui Scotti in un'intervista a Verissimo ribadendo la profonda stima e l'enorme affetto che lo lega a lui: "Siamo stati catalogati come avversari, ma è quanto di più simile ci sia alla mia persona nella Rai". Nel 2020 entrambi furono ricoverati in ospedale per Covid: "Con Gerry, anche se non ci siamo frequentati tanto di persona e, spesso, siamo stati dirimpettai, non dico “rivali”, in tv, c’è un legame" disse allora Conti: "Ci sentiamo molto vicini e, ogni volta che ci incontriamo, sentiamo questa stessa pasta, questo tipo di umanità: amiamo il lavoro, la famiglia, c’è grande stima".