Carlo Conti, 40 anni in Rai, parla dei suoi guadagni: "La mia banca sarebbe stata più contenta se avessi cambiato"

Carlo Conti è uno dei conduttori più amati della tv italiana, i suoi show sono sempre dei grandi successi e al momento è tornato su Rai1 con il suo Tale e Quale. Nel 2025 festeggerà ben 40 anni in Rai e a differenza di altri colleghi che hanno fatto avanti e indietro da Mediaset lui non ha mai cambiato. Al settimanale Chi ha spiegato che il motivo di questa sua permanenza continuativa è dovuta "prima di tutto dalla fedeltà". Ma un ruolo importante ce l'ha anche "la possibilità di fare quello che voglio", insomma quello tra Carlo e la Rai "è un matrimonio che funziona, perché cambiare?".

Conti poi, con la simpatia che lo caratterizza, parla anche dei suoi guadagni: "Magari il mio direttore di banca sarebbe stato più contento (se non fosse rimasto sempre in Rai ma fosse passato per qualche anno a Mediaset, ndr), ma non mi posso lamentare: partendo da zero ho avuto più di quel che mi sarei immaginato, e poi mi sono sempre sentito valorizzato". Conti non sembra essere interessato a cambiare emittente televisivo anche se ha ammesso che forse avrebbe potuto guadagnare di più.

"Sono partito da zero anche economicamente - ha raccontato il conduttore -. Ho perso il mio babbo che ero bambino e la mia mamma ha fatto di tutto per non farmi mancare niente. Ho visto le difficoltà, la salita e, quando mi sono trovato in pianura, mi sembrava di aver scalato l'Everest". "Le difficoltà le capivo ma non le ho subite - ha poi aggiunto spendendo bellissime parole per la madre -, proprio perché la mia mamma non me le ha fatte pesare. Quando tornavo da scuola mi faceva sempre trovare la tavola apparecchiata per noi due, era un piccolo gesto che mi è rimasto".