Carlo Conti, il retroscena dopo 10 anni: "Così Antonella Clerici mi ha convinto a sposare Francesca"

"Single incallito". Così si descriveva Carlo Conti prima del matrimonio con Francesca Vaccaro, costumista sposata nove anni fa. Una storia che durava da tempo, la loro, ma messa a dura prova dalla passione per le donne del conduttore. Tanto che oggi spunta un retroscena: ci sarebbe lo 'zampino' di Antonella Clerici nelle nozze del conduttore toscano.

Una cascata di riccioli neri sull'abito bianco per lei, elegantissimo lui. Così ricordiamo il giorno del 'sì' di Carlo Conti. Qualche tempo prima però, il presentatore e la moglie si erano lasciati per un breve periodo e lui aveva ripreso a frequentare altre donne. "Non ho mai convissuto, sono sempre stato un single incallito - racconta oggi al Corriere della Sera - Giorgio Panariello e Pieraccioni pensavano che fossi l’Alberto Sordi del gruppo, che non si sarebbe mai sposato".

"Così mi ha convinto Antonella Clerici"

Come capita spesso, la presa di coscienza è arrivata all'improvviso, una sera. Una sera, sono rientrato dopo l’ennesima cena con amiche e ho sentito il bisogno di un altro tipo di vita, di focolare domestico. Per fortuna, Francesca era ancora pronta a riaccogliermi per la seconda o terza volta". Ma che cosa c'entra Antonella Clerici? "Poi, avevo seguito il consiglio di Antonella, che m’aveva detto: guarda Ciccio, stavolta o vai col brillozzo o non la ribecchi più".

Francesca è stata pronta a perdonare ogni sua titubanza. "L’ha capito dai miei occhi e perché le ho detto: ti voglio sposare". E da quel momento la coppia è diventata inseparabile. Qualche anno dopo, quando Carlo ha compiuto 51 anni, è nato il primo figlio, Matteo. "Si chiama così perché vuol dire dono di Dio, lo considero un dono di Dio. E’ stato lo spettacolo più bello che abbia mai fatto".