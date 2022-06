Carlo Conti festeggia 10 anni di matrimonio: il retroscena sulla proposta di nozze (grazie ad Antonella Clerici)

Era il 16 giugno 2012 quando Carlo Conti e Francesca Vaccaro si sposavano, coronando un amore pronto per diventare la base di ciò che da lì in poi sarebbe diventato: un legame forte e indissolubile, festeggiato come merita alla vigilia dei dieci anni. "La mia esistenza si divide in prima e dopo Francesca, perché grazie a lei sono passato dall' "io" al "noi". Ogni mattina la sveglio con il caffè e le dico che è bellissima" racconta il conduttore nell'intervista rilasciata a Chi proprio in vista dell'anniversario di nozze ricordate anche per la proposta arrivata a sorpresa.

La proposta di nozze su consiglio di Antonella Clerici

Carlo Conti ha ricordato come, a un certo punto della relazione con Francesca Vaccaro, sia stata determinante l'amica Antonella Clerici per spingerlo a chiederle di sposarlo. "Non ero pronto, facevo come lo yo-yo, andavo e tornavo" ha confidato il conduttore parlando di sé prima di decidere per il grande passo: "Fu Antonella Clerici a un certo punto a dirmi: "O vai da lei con l'anello di fidanzamento, il brillocco, e dici che fai sul serio opure non ti avvicinare". Sono andato da Francesca e le ho chiesto di sposarmi. Dopo sei mesi eravamo marito e moglie". La proposta, tuttavia, colse molto di sorpresa la futura moglie: "Ho sempre detto che se mi fossi sposato lo avrei fatto con lei. Ma a un certo punto aveva perso la speranza, quindi è rimasta sorpresa. Eravamo a un bivio, non potevamo continuare così".

E il prosieguo, in effetti, ha rivelato quanto quella decisione sia stata giusta, ancor più dopo l'arrivo del figlio Matteo che oggi ha otto anni e spesso viene mostrato insieme a mamma e papà: "Con lui il nostro amore diventa materia, è il risultato del bene che ci vogliamo" ha detto Carlo Conti del suo bambino per il quale ha cambiato anche la sua vita lavorativa decidendo di rinunciare a importanti proposte, come quella di rifiutare altre due edizioni di Sanremo e smettere di condurre L'Eredità. Oggi tutti e tre vivono a Firenze, dove hanno scelto di far crescere il loro Matteo.