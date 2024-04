Carlo Conti: "Io, l'antidivo che la mattina porta il figlio a scuola e il caffè a letto alla moglie"

I migliori anni è pronto a scontrarsi con il Serale di Amici di Maria De Filippi. La Rai sfodera Carlo Conti e prova il rimontone in fatto di share e ascolti. Al settimanale Oggi il conduttore ha parlato della felicità di riportare il programma in prima serata e inevitabilmente anche della famiglia. Tra le novità dello show la presenza in studio di "60 ragazzi a commentare. La prima puntata parte con il botto, con Nile Rodgers degli Chic. Ci sarà lo spacio juke boxe, in cui ogni artista spara i suoi quattro-cinque pezzi di successo. I primi saranno patty Pravo e Francesco Gabbani".

Sua moglie, Francesca Vaccaro, e il figlio, Matteo, che ha 10 anni gli hanno cambiato la vita e non smetterà mai di ripeterlo. Come non tornerebbe mai sui suoi passi riguardo alla decisione di far crescere il figlio a Firenze: "Perché questa è la mia città, mi piace abbia una dimensione più piccola, provinciale, qui Matteo respira il bello in ogni angolo". "E per tutto questo devo ringraziare mia moglie che, pur essendo romana, adora Firenze e si è trovata benissimo qui".

Con Francesca è molto romantico: "Le porto il caffè a letto tutte le mattine, poi la domenica me lo porta lei. Siamo uniti come il primo giorno, forse ora di più. Da quando mi sono sposato e ancora di più con la nascita di Matteo, sono passato dall'io al noi". Vivere a Firenze gli permette di rimanere con i piedi per terra, mi permette di vedere gli amici di sempre, quelli delle elementari. Faccio una vita normale, non ho tentazioni di prime cinematografiche, di red carpet. Questa mattina sono stato al supermercato, nel pomeriggio andrò a prendere Matteo a scuola. Sono un antidivo e questo mi aiuta a capire il pubblico".