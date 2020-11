Carlo Conti dimesso dall’ospedale: il bel gesto della moglie Francesca Vaccaro

Finalmente Carlo Conti è tornato a casa dopo essere stato ricoverato per qualche giorno all’ospedale di Careggi, a Firenze, a causa del Covid. “Verso casa!!! Home sweet home”, ha scritto il conduttore su Instagram per dare ai follower la bella notizia, accolta con entusiasmo da quanti gli stanno augurando una completa guarigione. E davvero la sua casa non potrebbe essere più dolce di così, vista l’accoglienza che la moglie gli ha riservato.

“Torta di mele per festeggiare il ritorno a casa del mio amore!”, ha scritto Francesca Vaccaro a corredo della foto che mostra il bel pensiero. Poi un commento sulla situazione che merita ancora tutta la prudenza del caso: “Ma l’isolamento continua e non ci si può abbracciare . Questa cosa distrugge ... ma sta bene e questo è l’ importante! Piano piano si vede la luce , ma rimane un vuoto dentro: che mondo stiamo vivendo?”. Antonella Clerici, Caterina Balivo, Bianca Atzei sono tra i tantissimi che stanno rilasciando il loro augurio più bello nella forma di un cuore o di un messaggio in calce al post, ennesima dimostrazione del legame forte che lega il conduttore all’amore della sua vita, madre del dolcissimo figlio Matteo.

Carlo Conti ricoverato per coronavirus

Carlo Conti aveva annunciato di essere positivo, ma asintomatico lo scorso 28 ottobre. In seguito, la precisazione dell’arrivo dei sintomi quali febbre, dolori e tosse. Poi la notizia del ricovero in ospedale dove si è sottoposto a tutte le cure del caso. Dopo la telefonata in diretta a ‘Tale e Quale Show’, ieri a fornire gli aggiornamenti sul suo stato di salute è stata l’amica e collega Antonella Clerici nel corso del programma di Rai Uno ‘È sempre mezzogiorno’. “Carlo sta meglio, ha bisogno di riposare”, aveva detto la conduttrice in collegamento con Gabriele Cirilli, altro volto protagonista del programma musicale condotto da Conti.