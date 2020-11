Coronavirus, Carlo Conti ricoverato: il messaggio dall'ospedale

Carlo Conti ricoverato. Il popolare conduttore, che qualche giorno fa ha comunicato la positività al coronavirus, si trova da qualche giorno all'ospedale fiorentino di Careggi nel reparto malattie infettive. Nonostante le sue condizioni non siano gravi, sono state giudicate non più compatibili con l'isolamento a casa. Lo fa sapere la Rai in una nota.

Carlo Conti: "Sto migliorando grazie a medici ed infermieri"

Poco dopo la diffusione della notizia, è lo stesso Conti a pubblicare un post per tranquillizzare i fan allarmati: "Tranquilli - si legge su Instagram - Tutto sotto controllo, da qualche giorno sono in ospedale per essere curato meglio da questo Covid! Sto migliorando grazie alle cure di medici e infermieri! Torno prestoooo! Stasera Tale e Quale Show andrà avanti con Goggi, Salemme, Panariello e Cirilli! Forza ragazzi". Mentre infatti Conti, la scorsa settimana, ha condotto da casa la puntata di "Tale e quale show" tramite collegamento da remoto, il prossimo appuntamento con il varietà di Rai Uno, in programma stasera, sarà presentato dai giudici Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello.

Carlo Conti e il coronavirus: prima asintomatico, poi la comparsa dei sintomi

Già nei giorni scorsi Conti aveva raccontato ai follower che, dopo un periodo da asintomatico, erano comparsi i primi sintomi da covid. "E' una brutta bestia", aveva aggiunto, spiegando che si trovava in casa, sostenuto dall'affetto della moglie Francesca Vaccaro e del figlio Matteo, con cui ha confidato di scambiarsi bigliettini sotto la porta: una sorta di corrispondenza per evitare il contatto vero e proprio e, dunque, il rischio di contagio.

Ma, in rete, sono tanti i messaggi di sostegno arrivati in queste ore. Il primo è quello di Mara Venier, grande amica di Conti. "Un bacio grande a Carlo", scrive, intenzionata a far sentire tutta la sua vicinanza. E ancora parole di affetto e incoraggiamento anche da parte di Eleonora Daniele, Caterina Balivo, Andrea Delogu, Giulio Golia, Cristiano Malgioglio, Baby K, Giovanni Vernia.