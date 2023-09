Carlo Conti, gita d'amore a Venezia: il rarissimo bacio con la moglie Francesca fotografato dai paparazzi

Un'ultima veloce gita in famiglia prima di tornare in tv con Tale e Quale Show e anche prima dei Tim Music Awards che sono andati in onda il 15 e il 16 settembre. Carlo Conti insieme alla moglie Francesca Vaccaro e al figlio Matteo prima dei concertoni all'Arena di Verona si sono concessi una mini vacanza a Venezia, la città dell'amore. E proprio nel capoluogo veneto la coppia è stata paparazzata mentre si scambia un tenero bacio: una vera e propria rarità in quanto i due sono molto riservati.

Da quando si è sposato Conti ha scelto di continuare a fare televisione, ma a modo suo, basta ai programmi quotidiani e così si è potuto dedicare alle trasmissioni, campionesse di ascolti, che gli stanno a cuore (Tale e Quale, I migliori anni, i Tim Musica Awards) e soprattutto è potuto tornare a vivere in pianta stabile a Firenze, perché era lì che lui e la moglie, imprenditrice di successo e stilista che produce abbigliamento di lusso ecosostenibile, volevano crescere il figlio.

E questa impostazione di famiglia, dove il lavoro non è mai un ostacolo per lo stare insieme, è stata confermata anche nelle immagini che il settimanale Chi ha condiviso della gita a Venezia dove Francesca e Carlo hanno mostrato al figlio le bellezze della città tra i suoi ponti e piazza San Marco.