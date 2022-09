Lite tra Carlo e Harry dopo la morte della regina per "colpa" di Meghan

Le possibilità che dopo la morte della regina Elisabetta si propaghi un'atmosfera di pace in casa Windsor scendono vertiginosamente. Almeno secondo le ultime indiscrezioni, arrivate per riportare di un furioso litigio avvenuto tra Harry e Carlo subito dopo il decesso della sovrana e strategicamente mascherato davanti ai media durante i giorni dedicati agli omaggi e alle veglie solenni. Nei giorni di lutto precedenti ai funerali conclusivi, infatti, il neo re e il suo erede al trono William si sono visti nuovamente vicini al duca di Sussex e alla moglie Meghan ormai fuori dai membri attivi della famiglia reale, ma solo in virtù del dolore comune per la grave perdita: i rapporti, infatti, ora più di prima sono descritti come gelidi.

La lite tra Carlo e Harry subito dopo la morte della regina

A riportare quanto accaduto subito dopo la scomparsa di Elisabetta II è il Sun. L'8 settembre Harry e Meghan si trovavano a Londra. Avvisato del peggioramento delle condizioni di salute della nonna, a Harry fu chiesto di raggiungere il castello di Balmoral dove si stavano recando tutti i famigliari più stretti, ma solo, senza Meghan, richiesta che era arrivata anche a William per la consorte Kate (rimasta ainfatti a Windsor con i figli). Il divieto di portare la consorte con sé in un momento così intimo sarebbe arrivato da Carlo in persona, contro cui Harry avrebbe iniziato una fortissima lite a distanza al punto di perdere il volo che lo avrebbe portato immediatamente in Scozia.

Costretto ad organizzarsi da solo per raggiungere la Scozia, Harry è arrivato così a deastinazione intorno alle 18:35 (le 19:35 in Italia), pochi minuti dopo che la notizia della morte della regina era stata annunciata pubblicamente. Inoltre, quella stessa sera Harry avrebbe anche rifiutato un invito a cena con il padre, Camilla e il fratello William, preferendo cenare con gli zii Andrea ed Edoardo per poi ripartire all'alba della mattina successiva per tornare da Meghan.

"L'affronto a Carlo"

Sempre il Sun spiega che il rifiuto di Harry sarebbe stato preso da Carlo come un vero affronto in un momento che avrebbe richiesto massima vicinanza. William, dunque, arebbe tentato di mediare tra il padre e il fratello chiedendo di unirsi a lui e alla moglie Kate nell'ormai famosa passeggiata a Windsor che però non avrebbe comportato nulla di davvero distensivo, proprio come le parole di Carlo a lui rivolte nel primo discorso da re.

Harry e Meghan hanno lasciato Londra e la Gran Bretagna il giorno dopo i funerali della regina, tornando ad essere nuovamente distanti anche geograficamente. Ora si attendono con ansia e tensione le prossime mosse, tra cui potrebbero far parte le prime anticipazioni sulla temutissima autobiografia ufficiale del duca.