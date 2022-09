Il retroscena sulla morte della Regina, la chiamata di Carlo a Harry per tenere lontana Meghan

La morte della regina Elisabetta oltre a segnare la fine del '900 come ha scritto anche Alberto Angela su Twitter, ha anche suscitato numerosi pettegolezzi sul perché Meghan Markle non fosse presente a Balmoral, dove la regina è deceduta.

Al capezzale della regina c'era solo la famiglia ristretta, anche Kate Middelton non ha accompagnato William, è rimasta con i figli, ma l'assenza di Meghan invece ha suscitato maggiore clamore di quella della futura regina consorte, cioè Kate. Da alcune ore sta circolando un'indiscrezione che ha come protagonisti Harry, Carlo e Meghan. Secondo le fonti del The Sun Meghan voleva partire con il marito, per stargli vicino e per dare il suo ultimo saluto alla regina che con loro è sempre stata corretta. Secondo quanto ricostruito dal tabloid però Carlo, che ancora non era diventato re, avrebbe chiamato Harry per informarlo sulle condizioni di Elisabetta e in quell'occasione avrebbe specificato che "non era appropriato che Meghan fosse a Balmoral in un momento così doloroso e triste. Ha detto molto chiaramente che Meghan non sarebbe stata la benvenuta", scrive il The Sun. E inoltre Carlo gli avrebbe fatto notare come anche William stava viaggiando da solo, senza Kate, e che quindi anche Meghan avrebbe dovuto farsi da parte.

Non una motivazione personale quindi, ma solo la volontà della famiglia reale di tenere strettamente riservato quel momento così intimo e doloroso. A far discutere è stato poi l'arrivo, solo dopo il decesso della regina, di Harry che sarebbe atterrato in Scozia alle 20:00 circa, quindi dopo che era stata annunciata la morte della sovrana.

Le parole del re per i figli e le mogli

Nel suo primo discorso da re ha parlato della madre, di sua moglie Camilla e ovviamente anche dei figli William e Harry. L'ultima parte del discorso è stato per loro infatti: "Oggi sono orgoglioso" di assegnarli il titolo "che ho avuto il privilegio di portare durante la maggior parte della mia vita", ha continuato, dicendosi certo che William e la moglie Kate, ora principe e principessa di Galles "continueranno a essere di ispirazione". Ecco poi la volta di Harry e dela moglie Meghan "Esprimo il mio amore per il principe Harry e Meghan, mentre continuano a costruire le loro vite all'estero".