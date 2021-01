Uomini e Donne, Carlo Pietropoli e il "sesso a tre" svelato ai follower

L'ex tronista apre una box di domande e viene sommerso da quesiti piccanti ma quando "il gioco si fa duro", in imbarazzo, decide di chiudere la rubrica

La più soft è stata: "Hai mai tradito?" ma qualcuno si è spinto oltre chiedendo "Hai fatto sesso a tre?" domanda alla quale Carlo Pietropoli, ex tronista, non si è tirato indietro e ha risposto con un stringato "Si.". Non è da tutti rivelare particolari intimi della propria vita sessuali e invece il veneziano si è aperto ai seguaci fino a quando le domande si facevano più insistenti e lui ha decido di chiudere la rubrica.

Come succede spesso tra i protagonisti di Uomini e donne che decidono di farsi conoscere meglio ai loro followers attraverso i social, l'ex compagno di Cecilia Zagarrigo ha aperto una box di domande dal titolo "Hai mai..." e qui i fans si sono sbizzarriti a tal punto che Pietropoli ha deciso di chiudere la rubrica dopo una decina di domande perchè tutte erano a sfondo sessuale.

Chi saranno mai i protagonisti di questo menage a trois?