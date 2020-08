Il retroscena di Carlo, tentatore di Anna: "Un ricordo non bello, spero di non rivederla più"

Carlo Siano rompe il silenzio dopo Temptation Island. Al termine di un'edizione in cui è stato tra i tentatori più chiacchierati, l'uomo 'sfruttato' da Anna Boschetti per far ingelosire il fidanzato Andrea Battistelli, si scaglia pesantemente contro la parrucchiera 37enne, accusandola di essersi comportata in modo scorretto. "Rimango del mio parere, resto fortemente deluso e spero solo che da oggi le nostre strade si separino per sempre", precisa.

"Posso sicuramente dire che mi sono sentito completamente usato perché è brutto essere un mezzo per arrivare solo e semplicemente ad un’altra persona - ha dichiarato Carlo - A mio modesto parere credo non sia assolutamente il modo più giusto per portare avanti una relazione d’amore. Confermo che sono rimasto molto amareggiato di quanto è accaduto e onestamente oggi, di Anna, non mi resta un buon ricordo".

Carlo lascia intendere che in un primo momento non era consapevole si trattasse di una strategia. "Nel villaggio con lei sono stato molto bene e per lei era lo stesso, è stata lei a conferssare agli altri che con me riusciva ad avere un rapporto diverso, ad aprirsi. Quando ho rivisto le puntate da casa e ho capito che era tutta una montatura ho pensato assolutamente di non volere mai al mio fianco una persona che si comporti in quel modo".

Che cosa avrebbe fatto se fosse stato nei panni di Andrea? "Io, se fossi stato Andrea, l’avrei subito lasciata al momento senza se e senza ma. Anna ha mostrato un atteggiamento veramente fuori luogo. Sono convinto che Andrea è molto innamorato di lei, ma dovrebbe imparare a mettere davanti se stesso e il suo bene".