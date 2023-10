Carlo Verdone cerca via social l'attrice di Acqua e Sapone, lei si fa viva: "Ecco la mia vita oggi"

"Ora vive tra Miami e Parigi, credo. È sposata e dovrebbe avere tre figli. Purtroppo abbiamo perso i nostri contatti. Ma le auguro ogni bene e di mantenere sempre quella dolcezza nel viso che è l' immagine del suo carattere, della sua anima. Forse se leggerà questo post si farà viva. Chissà": così il ricordo dell'attrice esordiente nel film del 1983 Acqua e Sapone Natasha Hovey che Carlo Verdone ha condiviso sui social si è trasformato in un appello che in poche ore ha trovato risposta. "Ciao Carlo, eccomi! Pochi eleganti come te", il messaggio per l'attore e regista romano che Hovey ha fatto arrivare attraverso il Corriere, a cui ha raccontato la sua vita a Miami che scorre lontana dal mondo dello spettacolo. Oggi Natasha Hovey ha 56 anni, è sposata con un medico reumatologo e ha un figlio David, di 24 anni. "Dopo Acqua e Sapone e Compagni di scuola, girati con Carlo, e altri lavori per la Rai, alcuni sceneggiati, mi sono trasferita in Francia per amore di mio marito, con cui ho costruito la famiglia che ancora oggi è tutto per me" ha raccontato la ex attrice che non avverte alcun rimpianto rispetto alla sua scelta di lasciare l'Italia e il cinema: "A volte ho provato con David a rivedere i film con me ragazzina protagonista, ma una pellicola come Acqua e sapone ha un umorismo che in Francia non è così immediato. Siamo diversi".

Il ricordo di Carlo Verdone e dell'esperienza sul set di Acqua e Sapone resta tra i più belli della sua giovinezza (compì 16 anni sul set): "Guardi, del set mi ricordo soprattutto le grandi risate. Si scherzava sempre. E in quell'occasione c'erano attorno a noi decine di tecnici e operatori. Mia mamma sempre presente. Oggi non so se sarebbe possibile girare un film di quel genere. Ma non c'era malizia, in Acqua e Sapone. Solo tanta tenerezza" ha detto ancora Hovey. Da qualche anno la sua vita è in America con la sua famiglia: "La città è piena di gatti, molti dei quali non sterilizzati, che vivono in condizioni di estrema necessità. Non hanno da mangiare, non un riparo. Così con altri volontari ci occupiamo del loro sostentamento. Io stessa ne ho sei", ha confidato ancora insieme alla certezza che la prossima volta che tornerà in Italia (la madre si è stabilita a sud di Napoli) andrà a trovare Carlo Verdone. "Intanto può stare sicuro che lo contatterò, privatamente", ha assicurato: "Dai social mi tengo alla larga: non ne ho bisogno. Se inizi a usarli non smetti più, come con il computer. Va bene così".