Carlo Verdone in ospedale: "Non riuscivo più a camminare"

Carlo Verdone operato. "Dopo sette anni di atroce dolore alle anche per le cartilagini scomparse, mi sono deciso giovedì 17 di operarmi in un colpo solo alla ricostruzione di entrambe perché non ero più in grado di camminare per pochi metri", scrive l'attore romano su Faceboo, aggiungendo: "Oggi.... un piccolo miracolo!".

L'attore e regista romano si mostra in un video mentre cammina lentamente. Da qualche anno infatti i social sono il canale preferenziale con cui comunica al suo pubblico, in modo confidenziale ma sempre professionale. "Vi sembrerà banale, io che cammino... e invece no". E racconta di quanto abbia sofferto: "Mi sembra una cosa miracolosa quella che è successa", dice ancora camminando senza stampelle. "Bravi i chirurghi, coraggioso io... e non ho dolore" mentre prima "ogni volta che mi vedevate in un film impazzivo dal dolore".