Da Carlo che si fa allacciare le scarpe a William che ha chiuso con Harry: i dettagli sul nuovo libro che scuote la Royal Family

Un anno fa, esattamente di questo periodo, si respirava grande curiosità per l'imminente uscita su Netflix del documentario con cui Harry e Meghan promettevano grandi rivelazioni sulla famiglia reale inglese. Oggi l'attenzione verso la coppia protagonista di un'ampia pagina mediatica del nostro tempo si è un po' affievolita, ma non abbastanza perché il loro nome faccia ancora drizzare le orecchie in vista di quella che si preannuncia come un altro importante capitolo della saga famigliare più avvincente degli ultimi decenni. È domani, infatti, che "Endgame", l'ultimo libro del royal watcher britannico Omid Scobie molto vicino ai Sussex, sarà disponibile nelle librerie con contenuti che si raccontano come clamorosi, talmente tanto che già i suoi critici ne mettono in dubbio la veridicità.

William, "assetato di potere" che considererebbe il padre re Carlo un incompetente; lui, il sovrano, che avrebbe definito il secondogenito Harry uno "sciocco"; la principessa Kate giudicata "infantile" e con un esercito di media pronti a sostenterla a qualsiasi costo; e ancora William che avrebbe chiuso a ogni riconciliazione con il fratello che però spera in una riconciliazione almeno con il padre: queste sono alcune delle anticipazioni circolate nelle ore precedenti alla data di uscita nelle librerie del libro, certo non risonante come Spare di Harry, ma abbastanza fastidioso per la suscettibilità che contraddistingue i reali. Non è difficile immaginare, infatti, come il re prenderà le affermazioni che lo descrivono come molto lontano dal suo erede WIlliam che vorrebbe "scalzarlo dal trono il prima possibile" e ce l'avrebbe con lui anche per via delle "troppe notti in bianco causate dalla preoccupazione per il fratello Andrea", coinvolto nello scandalo sessuale di Jeffrey Epstein. Oppure, ancora, come così attento alla propria immagine da "farsi stirare e allacciare le scarpe".

Dal racconto di Scobie non ne uscirebbe bene neppure la moglie del futuro sovrano, la principessa Kate, protetta dai media perché "ogni cosa che fa, anche inutile, viene idolatrata come se avesse realizzato qualcosa di straordinario" e "terrorizzata da qualsiasi cosa, a parte le fotografie in pubblico". Insomma, l'ennesimo ritratto sulla famiglia reale sarebbe ancora una volta pieno di chiaroscuri, con la Royal Family nel pieno di una lotta per la sopravvivenza" dove pure Harry si affaccia ancora nei retroscena che rivelano come lui sarebbe stato tenuto all'oscuro fino all'ultimo delle condizioni della regina Elisabetta, morta l'anno scorso, così da negargli la possibilità di un ultimo saluto alla nonna. Se e quanto tutto questo provocherà reazioni nei Windsor è tutto da vedere.