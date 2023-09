Carlos Corona replica alla madre Nina Moric: il messaggio indirizzato a Francesca Fagnani

Fabrizio Corona torna in tv con un'intervista a Belve, il programma su Rai2 di Francesca Fagnani, che da giorni sta facendo discutere. Sui social sono stati condivisi dei piccoli estratti e già quelli hanno creato scompiglio, in particolare le dichiarazioni sul figlio Carlos e la sua ex moglie Nina Moric. Carlos "adesso sta male" e Corona poi ha aggiunto che lui sa che il figlio "non è una persona che potrà gestire la sua vita da solo", questo potrebbe lasciar intendere che i problemi del figlio non siano fisici. Su Moric invece ha dichiarato che lei "non lo vede mai" e lui non riesce a "colpevolizzarla od odiarla, lo so che nel suo profondo in quei pochi momenti di lucidità sta male perché non è madre".

Quelle di Fabrizio sono parole forti che inevitabilmente hanno portato Moric ha replicare tramite social. Con una serie di storie Instagram Nina ha voluto far capire che le cose raccontante dall'ex marito non rispecchiano la realtà dei fatti e poi, infine, ha aggiunto: "Non fa mai male a uno sciocco presentarsi davanti a un pubblico, perché la sua capacità non è una capacità di sentimento. Ora racconti la tua richiesta di 3 anni di reclusione nei miei confronti. Sì, l’udienza sarà il 23 novembre. Per 10, 20, 30 nulla! Non vedo l'ora".

Dopo alcune ore di silenzio non è stato Fabrizio a replicare a Nina, ma il figlio Carlos. "Francè non risponde a mi madre... Hai capito? Un bacio", queste le parole dette da Carlos, e indirizzate a Francesca Fagnani, nel breve filmato pubblicato dal profilo social di DillingerNews, e ricondiviso da Corona. In sottofondo si sente un uomo accennare una risata e non è difficile pensare che sia stato proprio l'ex paparazzo a riprendere il 21enne.