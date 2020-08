Carlos Corona chiede scusa per la frase omofoba: il video con papà Fabrizio

Mea culpa di Carlos Corona. Saranno state le dure critiche ricevute sul web, oppure la ramanzina della mamma, Nina Moric, fatto sta che sono arrivate le scuse dopo la storia su Instagram in cui, al termine di un allenamento, definiva "checche" tutte le persone senza determinazione.

Il diciottenne si mostra in video accanto al padre, Fabrizio Corona, (entrambi rigorosamente a petto nudo) che prima di lasciargli la parola fa la sua immancabile premessa: "Viviamo in una società dove esiste solo il politicamente corretto, la morale, l'etica. Tutto ciò che è politicamente corretto è giusto. Uno dice un termine goliardico e si scatena il putiferio sul nulla giornalistico". Così, nel mood del "politicamente corretto", si inseriscono le scuse del ragazzo: "E' stato un errore. Mi dispiace, non volevo. Non ce l'ho con nessuno". "Sei omofobo? Sei razzista?" incalza Corona senior, ottenendo sempre la stessa risposta dal figlio: "No, non ce l'ho con nessuno, nemmeno col vicino di casa. Io penso alla mia vita. Mi dispiace. Nonostante io sia concentrato su di me, mi interessano anche gli altri e soprattutto reputo importante riconoscere un errore. Se si fa un errore si deve riconoscere e si chiede scusa".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E le scuse sono arrivate, ma l'ultima parola ce la mette sempre papà Fabrizio: "Staremo più attenti anche alle nostre cose goliardiche". Sipario.