"Grassa e cessa". Ma Carlotta Dell'Isola rivela problemi di salute

"Prima di “insultare” accendete il cervello e pensate che magari, dietro a dei kg in più o delle bolle comparse da un giorno all’altro sul volto, a volte si nasconde un mondo e il mio si chiamava: Ipotiroidismo e ovaio policistico". È con queste parole che Carlotta Dell'Isola ha deciso di rispondere a chi, in passato, l'ha criticata per i chili di troppo o per i brufoli in viso. L'hanno chiamata "grassa, cessa e piena di herpes" ma quelli che aveva addosso erano solo i segni di una ragazza che stava soffrendo di alcune patologie. L'ex concorrente del GF Vip, infatti, ha deciso di rispondere a tono ai suoi haters cercando di farli riflettere sul fatto che a volte, giudicare le apparenze, può ferire, soprattutto se dietro una taglia in più o un brufolo comparso in viso ci sono delle malattie più serie. La moglie di Nello Sorrentino ha detto, quindi, attraverso i social, di soffrire di problemi di salute che le hanno provocato le repentine variazioni di peso e l'acne: l'ipotidoidismo e l'ovaio policistico.

Il suo ultimo post su Instagram, infatti, è un lungo sfogo a chi, finora, ha puntato il dito contro il suo aspetto fisico e ha risposto per la prima volta raccontando tutta la verità.

"“Carly come hai fatto a dimagrire?” ed io che amo parlare e soprattutto rispondere sempre, davanti a questa domanda ho sempre preferito tacere.

Non nascondo nulla, tantomeno ho qualche segreto, ci mancherebbe.. ma sapete, rispondere a chi mi definiva “grassa, cesso, bulimica, piena di herpes” solo per aver preso dei kg all’interno di una casa mi sembrava e mi sembra ad oggi davvero assurdo. Soprattutto dopo che io, all’interno di quel contesto mi ero aperta raccontando cose di me che, tornando indietro, non racconterei. Ma non voglio dilungarmi ne divagare, ma rivolgermi soltanto a chi invece di puntare il dito, si è chiesta se stessi passando un periodo particolare, ebbene no ragazzi. La vita è questa"

La ventottenne di Anzio, ex concorrente anche di Temptation Island ha poi aggiunto che ora le patologie di cui soffre sono sotto controllo grazie alla sua ginecologa ed endocrinologa ma che non dimentica chi l'ha fatta soffrire in questi mesi.

"Io non dimentico: ne il bene, ne il male ricevuto nell’arco di quei mesi. Se solo ci mettessimo nei panni degli altri qualche volta. Ma vabbè, si sa, il web ti da, il web ti toglie".