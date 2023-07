Carlotta Ferlito: "Da più di un anno non avevo il ciclo, oggi è tornato". Il suo racconto emoziona molte donne

Carlotta Ferlito è una ginnasta che ha rappresentato l'Italia alle Olimpiadi di Londra 2012 e di Rio 2016, oltre ai successi sportivi è conosciuta dal grande pubblico grazie al docu-reality Ginnaste-Vite Parallele di cui era una delle protagoniste. Dal 2019 non gareggia più e come lei stessa ha spiegato la sua carriera agonistica, e non solo, è stata costellata di momenti molto complessi soprattutto per quanto riguarda la sua forma fisica, in particolare per il peso e questo l'ha portata ad avere dei problemi con il cibo. Il suo racconto ha fatto eco, insieme a quello di Vanessa Ferrari, a quelle atlete che hanno trovato il coraggio di denunciare i loro allenatori per gli abusi psicologici e le diete forzate.

Ferlito da mesi sui social sta raccontando l'impegno che ogni giorno mette nel guardarsi con obiettività allo specchio, nel mangiare senza sensi di colpa quello che desidera e soprattutto quanto il suo corpo e la sua mente abbiano sofferto per le restrizioni alimentari e l'imposizione di perfezione con cui ha convissuto per anni.

Oggi, 24 luglio, ha però condiviso un post molto bello perché segna un nuovo capitolo della sua vita: "Solitamente sono un libro aperto ma questa non la sapete. Sono in amenorrea da più di un anno (per chi non lo sapesse, l’amenorrea è l’assenza del ciclo mestruale nelle donne). Non vi ho mai nascosto di aver sofferto di disturbi dell’alimentazione, e tuttora ogni giorno è una piccola sfida".

"Quest’anno però è stato molto, molto difficile: mille visite, praticamente nessuna diagnosi - scrive Ferlito - se non 'sei dimagrita troppo' oppure 'ti devi rilassare perché lo stress non aiuta', che detto in un momento in cui fattori esterni che non posso controllare mi creano molto stress, vale tanto quanto un 'se hai l’ansia respira che ti passa'".

"Nonostante al momento un figlio non sia in prospettiva (soprattutto perché manca la materia prima sdrammatizziamo), sentirsi dire che qualora avessi voluto, non avrei potuto concepire bambini in queste condizioni, era sempre un colpo al cuore", aggiunge l'ex ginnasta non senza un peso sul cuore. "Il nostro corpo è una macchina perfetta che nel momento in cui qualcosa non va cerca di dircelo in tutti i modi, e questo era il mio corpo che mi suggeriva di rallentare e di lasciare andare la smania di essere perfetta e performante in ogni campo della mia vita. Ebbene stanotte mi è tornato il ciclo!!", annuncia con gioia. Carlotta spiega com'è riuscita a tornare in sé: "Complice la spensieratezza della vacanza, l’aiuto psicologico e qualche kg in più sono tornata in me!! Non sono mai stata così felice di s4nguinare, credetemi".

L'esperienza di alcune delle sue fan

"Mi sento di condividere questi fatti così personali perché avrei tanto voluto leggere anche io parole di conforto quando stavo male: prendetevi cura del vostro corpo, della vostra testa e soprattutto lasciate andare la convinzione che per vivere bene bisogna avere successo in tutto ciò che si fa. L’imperfezione è umana, è bellezza e soprattutto la vita è talmente breve che scartavetrarsi la testa per il kg in più o per il voto non perfetto o per le delusioni amorose non ne vale la pena!

Grazie se avete letto fin qui, sending you the best vibes", questo il messaggio di Ferlito per tutte le sue follower e non solo.

E il risultato è stato proprio quello sperato: alcune donne hanno voluto condividere le loro esperienze, alcune ancora soffrono di amenorrea e hanno trovato nelle parole di Carlotta la comprensione e la speranza che tanto cercavano. "E questa sarà la mia reazione quando tornerà anche a me - scrive una donna -. Le tue parole mi hanno fatto riflettere e sopratutto avrei detto le stesse identiche cose. Io non vedo l’ora di avere dei bambini, una famiglia ecc e sapere che ora (anche se non in programma) non potrei… Ecco mi sale una rabbia. Il giorno in cui mi tornerà ti manderò una foto che sarà emozionante come la tua. Oggi però, son contenta per te!".

"Complimenti per la trasparenza, per l’onestà e per avere fatto sentire tante ragazze nella tua stessa situazione sicuramente meno sole", commenta un'altra. "Ho sofferto di amenorrea secondaria per anni. Quando mi è tornato il ciclo per la prima volta dopo diversi anni, ho pianto anche io", condivide un'altra donna. E ancora: "Un abbraccio... Ho vissuto la stessa esperienza. Oggi ho una figlia di nove anni, combattiva, appassionata in tutto ciò che vede e che fa, competitiva, dolce, spensierata, sportiva... Le dico sempre che eccellere in tutto non è essenziale. Le ricordo di splendere con cuore e anima! Che un secondo posto sul podio valga tanto quanto il primo se il percorso è vissuto con amore per sé e con amore. Ciao Piccola Charly".