Carlotta Ferlito, la toccante lettera alla sè bambina: "Ero convinta che magro fosse sinonimo di giusto"

Carlotta Ferlito, ginnasta che ha rappresentato l'Italia alle Olipiati di Londra 2012 e di Rio 2016 e che ha conquistato due medaglie agli Europei (argento nel 2011 e bronzo in squadra nel 2012) e l'oro alle Universiadi 2019, oltre ai suoi successi sportivi è conosciuta al grande pubblico per essere stata una delle protagoniste del docu-reality Ginnaste-Vite Parallele.

Dal 2019 non gareggia più e come lei stessa ha spiegato la sua carriera agonistica, e non solo, è stata costellata di momenti molto difficili che hanno spesso riguardato la sua forma fisica, il suo peso e ciò che mangiava. Il suo racconto ha fatto eco, insieme a quello di Vanessa Ferrari, a quelle atlete che hanno trovato il coraggio di denunciare i loro allenatori.

Oggi, in occasione della Giornata internazionale della sensibilizzazione sui disturbi alimentari, Carlotta ha voluto condividere un post in cui mostra alcune foto: di com'era prima e di com'è adesso e le accompagna ad una lettera che scrive alla sé bambina.

La lettera di Carlotta Ferlito

"Vorrei stringere forte quella piccola donna che ostenta sicurezza ma dentro sta sprofondando. Lei che è convinta che magro sia sinonimo di performante, di giusto, lei che fa di tutto per sentirsi amata, compresa - scrive l'ex ginnasta -. Quella ragazzina che ottiene un traguardo dietro l'altro, dimenticandosi di prendersi cura di sé, della propria felicità e spensieratezza e di godersi la vita".

"Quella ragazzina che ha vissuto da sola da quando aveva 12 anni per raggiungere un sogno, lo stesso sogno che le è stato poi strappato senza che lei avesse nessun potere e che quindi si è man mano convinta che porre il controllo sul proprio corpo potesse renderla forte, e più determinata di quanto già non lo fosse stata negli anni", si legge ancora.

Poi l'incoraggiamento a chiedere aiuto se si sente che qualcosa non va: "Oggi 15 Marzo è la giornata nazionale di sensibilizzazione sui disturbi dell'alimentazione. E sono qui per dirvi che chiedere aiuto non vi rende deboli, anzi, vi rende forti, pronti per cominciare una nuova vita, e consapevoli di meritare di più, molto di più!". "Il cibo è gioia - spiega Carlotta -, convivialità, condivisione, sorrisi, spensieratezza, felicità, non scordatelo mai! Nutritevi adeguatamente e avrete le energie per spaccare tutto e allenatevi per essere più forti, non per punirvi".

Infine l'appello a chi si sente confinato dalle proprie paure: "La vita al di qua delle preoccupazioni su tutto è meravigliosa, imparate pian piano a lasciarvi andare! Sono con voi. Prendetevi cura del vostro corpo e della vostra mente, sempre! Vi voglio bene".