Lutto per Carlotta Ferlito, è morta mamma Roberta: "Il vuoto che lasci è inesprimibile"

Solo qualche giorno fa Carlotta Ferlito aveva parlato a Verissimo delle condizioni di salute della madre, da tempo malata di SLA e trasferita in un hospice per "accompagnarla verso la sua fine, verso quella che sarà un'altra vita, nella maniera più serena possibile". Oggi la ex ginnasta catanese ha dato la notizia della morte della signora Roberta con un post scritto a corredo di due foto che le mostrano insieme anni fa e di una con il tatuaggio fatto insieme, lo stesso che per sempre ricorderà la sua mamma sulla pelle.

"Il vuoto che lasci è inesprimibile Mamma, e nessuno potrà mai colmarlo. Per quanto possa suonare fraintendibile, sono, siamo sollevati al pensiero che il tuo dolore sia terminato, perché non te ne meritavi nemmeno un briciolo" ha esordito Carlotta nella didalscalia: "Adesso continua il nostro, il mio di dolore, come se non mi avesse già consumata abbastanza, consapevole però che la vita tanto dà e tanto toglie, quindi deve essere vissuta al 100%.

Io vivrò ogni giorno anche per te mamma promesso! Ti porterò sempre nelle mie avventure, nelle mie situazioni della vita che sembrano tratte dalla più assurda delle telenovele, nei miei viaggi, nei miei successi e perché no, anche nei miei fallimenti. Custodisco gelosamente le tue lezioni di vita, perché per quanto mi desse quasi fastidio, avevi sempre ragione mamma, sempre".

E ancora: "Spero di averti reso fiera, se lasci una famiglia splendida e unita è solo merito tuo", si legge ancora nella lettera che fa riferimento al loro tatuaggio simbolo di una protezione che sarà per sempre : "Sarai sempre il mio angelo custode, come quello che ci siamo tatuate. Spero che il buco nel petto che sento adesso possa presto trasformarsi nella tua presenza che mi accompagna in questo folle e spesso crudele viaggio che chiamiamo vita. Ti voglio bene, ciao Mamma Roby".