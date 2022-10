Carlotta Mantovan, il dolce ricordo di Fabrizio Frizzi: "Era un uomo magnifico, oggi sua figlia ha il suo sorriso"

Carlotta Mantovan, ospite a Verissimo, ha raccontato la sua nuova vita dopo la scomparsa di Fabrizio Frizzi, suo marito e padre di sua figlia Stella. La giornalista, nata a Mestre, ha ricordato il suo marito scomparso nel 2018, uno dei volti tv più amati dai telespettatori e dagli stessi colleghi del piccolo schermo. Con l'emozione sul volto, Carlotta, ospite a Verissimo, si è lasciata andare a un dolcissimo ricordo del suo compagno di vita che, pur non essendoci più, continua a vivere in sua figlia Stella e nei suoi ricordi.

"Cerco di non mollare mai, di guardare sempre avanti, cerco di vivere la vita appieno, fare le cose che mi piacciono, di guardare avanti con positività - ha esordito Carlotta Mantovani - voglio essere una mamma forte e un'ancora di salvezza per mia figlia. Lei ha la gioia, l'affabilità di Fabrizio, ha le mani di Fabrizio, lei ha preso il meglio di me e di lui. Noi parliamo sempre di Fabrizio a casa, guardiamo un campo di fiori gialli e salutiamo papà perché era il suo colore preferito. Stella è stata una bambina voluta, desiderata, Fabrizio avrebbe voluto figli anche prima ma io ho voluto aspettare perché volevo andare avanti con il mio lavoro e poi è arrivata nel momento opportuno. Fabrizio era un papà dolcissimo, Stella si ricorda tutto di lui, di quando suonava il piano insieme a lei, dei piccoli gesti, le cose che guardavano insieme".

Carlotta, con gli occhi pieni di lacrime ha poi aggiunto: "Il nostro è stato un amore immenso, nonostante la differenza di età. Lui diceva che ero la sua nevicata, quando nevica la neve non la puoi fermare. Come uomo non era diverso da come era in TV, era simpatico, gioviale, onesto, sincero, disponibile, amorevole, come lo vedevate era, è, esattamente la stessa persona che si vedeva in tv, la sua semplicità, il suo sorriso che è lo stesso di Stella, una persona eccezionale, un professionista incredibile, era un perfezionista, un grande lavoratore, una persona magnifica"