La figlia di Fabrizio Frizzi compie 11 anni: la foto di mamma Carlotta Mantovan e gli auguri di Antonella Clerici

Ritratta di spalle, con i lunghi capelli lasciati sciolti sul cappotto rosa e il cagnolino al suo fianco durante una passeggiata: Stella Frizzi è stata fotografata così da Carlotta Mantovan nel giorno del suo compleanno, con la seplicità di una bambina che cresce circondata dalle attenzioni e dalla cura della sua mamma che oggi la festeggia anche sui social. La dedica per lei, nata dall'amore per l'indimenticabile Fabrizio Frizzi, è affidata agli hashtag che bene raccontano il loro legame: "La mia grande", "My love", "Verso l'infinito e oltre", scrive la giornalista ed ex modella a corredo dello scatto, travolto dall'affetto dei follower che lasciano scritti i loro auguri nella forma di commenti evocativi di un papà che si ricorda con la stima e l'affetto di sempre.

Tra loro non mancano quelli di Antonella Clerici, amica-sorella di Fabrizio Frizzi che per Stella è al pari di una zia: "Amore auguri! In pink" è il messaggio della conduttrice, da sempre legatissima alla bambina e alla sua mamma con cui è solita trascorrere anche le vacanze estive. Oggi Carlotta Mantovan e Stella vivono in Francia. "Io sono la sportiva, lei la showgirl. Non so cosa farà nella vita e appoggerò ogni sua scelta, però ammetto che ha una predisposizione per lo spettacolo. È portata per il canto, il ballo e ha una fortissima empatia" ha raccontato Mantovan in un'intervista al Corriere della Sera parlando della figlia da cui è stata appoggiata anche per la scelta di partecipare all'ultima edizione di Ballando con le stelle.

Riservatissima sulla sua vita sentimentale, Mantovan non ha mai commentato le voci che la indicano legata a un uomo. Alla possibilità di un nuovo amore, tuttavia, non è stato posto un limite, comunque lasciando al primo posto sempre la sua adorata Stella: "Con Fabrizio è stata certamente la storia più grande, unica, irripetibile. Ma rinascere significa non chiudere il proprio cuore all'amore. Anche se il mio a ora è tutto per mia figlia Stella", ha confidato tempo fa. E parlando della somiglianza con Fabrizio: "Ha lo stesso sorriso, la stessa affabilità, la stessa gentilezza e sensibilità. Lei è veramente il meglio di noi due", ha aggiunto.