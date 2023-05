Carlotta Mantovan, emozionante sorpresa per la figlia nel ricordo di papà Fabrizio Frizzi: "Te l'avevamo promesso"

Un'immagine carica di significato quella che Carlotta Mantovan ha condiviso sul suo account Instagram, una foto che regala agli utenti l'emozione di un momento speciale che porta con sé il ricordo del mai dimenticato Fabrizio Frizzi. Stella, figlia della giornalista e del conduttore scomparso nel 2018, ha compiuto 10 anni lo scorso 3 maggio. Una data importante per la bambina come per la sua mamma che ha fatto in modo che una promessa stretta qualche tempo fa diventasse realtà. Infatti: "Te l'avevamo promesso" scrive a corredo dello scatto che riprende Stella con indosso un abito da fiaba mentre danza con lo Sceriffo Woody, protagonista del film di animazione di Toy Story a cui proprio Fabrizio Frizzi prestò la sua voce.

Il dettaglio che è un dolcissimo riferimento al papà di Stella non è passato inosservato ai fan di Carlotta Mantovan: "Come se ballasse con il suo papà" ha scritto qualcuno; "Quanta dolcezza mista a malinconia in questo scatto" ha aggiunto qualcun altro a cui si sono aggiunte anche le manifestazioni di affetto di Francesca Vaccaro, moglie di Carlo Conti, e di Antonella Clerici che più volte ha ribadito quanto Carlotta e la figlia siano parte della sua famiglia al pari di Fabrizio, per sempre un amico fraterno.