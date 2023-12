Carlotta Mantovan, un nuovo amore dopo Fabrizio Frizzi? "Non chiudo il cuore"

"Sto riscoprendo il piacere del gioco che il dolore si era portato via". Così Carlotta Mantovan, sulle pagine di Oggi, parla della sua esperienza a Ballando con le stelle, arrivata nel momento in cui la sua rinascita sta avendo davvero inizio. Dopo la morte di Fabrizio Frizzi, da cui ha avuto sua figlia Stella, l'ex modella ha dovuto prendere in mano la loro vita per andare avanti nonostante quel vuoto. Un dolore che non si supera, come spiega, ma con cui si convive e dal quale si impara: "Lo si porta con sé. Per quanto mi riguarda, concentrando ogni singola energia su mia figlia. Il dolore mi ha sensibilizzato maggiormente, non mi ha indebilito. Anzi, mi ha fatto riscoprire le piccole gioie del quotidiano, quelle che diamo per scontate".

Da quando il suo compagno non c'è più, Carlotta Mantovan vive in Francia, in campagna. Una scelta ben precisa: "Ho conosciuto per caso il luogo in cui vivo ora. Lì ho trovato il mio cavallo. A un certo punto ho sentito il bisogno di proteggere mia figlia e ripartire". Abitano in un piccolo villaggio: "Faccio una vita molto semplice. Sto in una piccola casa in mezzo alla campagna nel centro della Francia, a pieno contatto con la natura - fa sapere - dove mia figlia gioca spensierata andando in bicicletta, correndo tra i prati. Mi dedico a dare una mano agli abitanti del villaggio. Cerco di fare cose utili, come la raccolta di fondi per la scuola e per le esigenze, anche le più elementari, della comunità. Pensi che è un posto dove si fa ancora il pane al forno e lo si condivide. Si cucina per tante persone, si fanno lunghe passeggiate, si organizzano eventi gastronomici e sportivi. Una vita molto basica. Ogni tanto faccio anche qualche gara con il mio cavallo".

Un nuovo amore dopo Fabrizio Frizzi?

Per il momento nella sua vita non c'è un nuovo amore, ma non è chiusa a questa possibilità. Al primo posto, però, c'è sempre la serenità della sua Stella: "Chi può dirlo? Con Fabrizio è stata certamente la storia più grande, unica, irripetibile. Ma rinascere significa non chiudere il proprio cuore all'amore. Anche se il mio a ora è tutto per mia figlia Stella". La bambina oggi ha 10 anni e mamma Carlotta si commuove per la grande somiglianza con il papà: "Ha lo stesso sorriso, la stessa affabilità, la stessa gentilezza e sensibilità. Lei è veramente il meglio di noi due".

Continua a leggere su Today...