Carlotta Mantovan ritrova l'amore dopo Fabrizio Frizzi: le foto con il compagno e la figlia Stella

Carlotta Mantovan non ha mai commentato le indiscrezioni che da qualche tempo la indicano di nuovo sentimentalmente impegnata. A un mese circa dalle prime foto che mostravano la giornalista ed ex modella in compagnia di un uomo e della figlia Stella, oggi è ancora il settimanale Chi a riproporre nuove immagini che ipotizzano un nuovo amore accanto alla moglie dell'indimenticabile Fabrizio Frizzi scomparso esattamente sei anni fa. Mantovan e la figlia sono state riprese a passeggio per le vie di Roma con l'uomo che si ipotizza sia il fidanzato della giornalista, molto affettuoso anche verso Stella che tiene per mano premurosamente.

Pressoché nulle, al momento, le informazioni che si hanno di lui, a parte che è di nazionalità francese. Proprio in Francia, infatti, in una casa situata in un piccolo villaggio immerso nella natura, Mantovan ha deciso di trasferirsi: "Faccio una vita molto semplice. Sto in una piccola casa in mezzo alla campagna nel centro della Francia, a pieno contatto con la natura dove mia figlia gioca spensierata andando in bicicletta, correndo tra i prati. Mi dedico a dare una mano agli abitanti del villaggio. Cerco di fare cose utili, come la raccolta di fondi per la scuola e per le esigenze, anche le più elementari, della comunità" ha raccontato tempo fa. E sulla possibilità che nella sua vita possa entrare amore: "Chi può dirlo? Con Fabrizio è stata certamente la storia più grande, unica, irripetibile. Ma rinascere significa non chiudere il proprio cuore all'amore", aveva confidato: "Anche se il mio a ora è tutto per mia figlia Stella".