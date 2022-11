Troppe offese: Carlotta Rossignoli chiude il suo profilo Instagram

Carlotta Rossignoli, la 23enne veronese balzata agli onori della cronaca per essersi laureata in Medicina in 5 anni e un mese con la lode, ha deciso di lasciare Instagram. Lei che era anche un'influencer non deve aver preso la decisione facilmente, con i titoli di giornale erano arrivati anche molti più follower, ma anche molte offese e insulti. La sua storia di successi ha suscitato non poche domande anche tra i suoi ex colleghi di corso che avevano anche scritto al rettore del San Raffaele di Milano per avere dei chiarimenti sul come Rossignoli sia riuscita a fare ciò: "Perché a noi non è stata offerta la stessa opportunità? (cioè quella di potersi laureare in cinque anni e un mese) Da dove viene questa eccezione? Non c’è l’obbligo di frequenza dei corsi al sesto anno?". Dall'Università una risposta molto diplomatica in cui si fa sapere che era tutto in regola e anche il Ministero dell'Università e della Ricerca aveva dato il suo benestare in quanto la studentessa aveva già tutti i crediti formativi necessari e le ore di tirocinio.

Tutto quello che la ragazza pubblicava sul social veniva criticato e così Carlotta ha deciso di chiudere il suo profilo Instagram, non è detto per sempre ma sicuramente fino a quando non si calmeranno un po' le acque. Alle critiche Rossignoli ha sempre risposto affermando di non aver fatto nulla di male e anzi a chi la criticava ha replicato affermando che a parlare è l'invidia.