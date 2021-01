Uomini e Donne: Carlotta Savorelli, attaccata sui social per la sua malattia, replica a tono

Come spesso accade, tra i tanti like e commenti di stima, c'è anche chi si lancia in dichiarazioni infelici. Ne sa qualcosa Carlotta Savorelli che ha voluto rendere pubblico un attacco al suo corpo (e alla sua malattia) ricevuto nelle scorse ore

Per qualche tempo ha fatto parte del parterre femminile di Uomini e donne e si è distinta per bellezza e carisma. Dopo qualche uscita con Michele e il pianista (con il look da rivedere) Tommaso, ha deciso di abbandonare il Trono over ma non esclude la possibilità di tornare.

Aspettando un suo rientro in studio, in molti la seguono sui social dove conta 120mila followers solo su Instagram. Tra i tanti seguaci c'è però qualche "leone da tastiera" che le ha indirizzato un commento a dir poco infelice e l'ex dama l'ha reso pubblico con l'intento di denunciare questo tipo di persone.

“Cesso e fai la fanatica con tutta quella pelle piena di chiazze", questo il contenuto del commento che Carlotta ha mostrato ai followers. La vocalist e speacker ha annunciato di andare fino in fondo e di voler procedere per vie legali perchè zitta non ci sta più.

Da anni l'ex dama usa i social per sensibilizzare le persone sulla sua malattia: la psoriasi. "Avevo 24 anni quando ho iniziato a sperimentare ogni cura - raccolta Carlotta - Avevo 30 anni quando ho smesso di tentare terapie palliative impegnandomi ad accettarmi così come sono".

Tanti i volti noti (al pubblico di Uomini e donne) che le hanno espresso una parola di solidarietà piuttosto che un like: dagli ex tronisti Luigi Mastroianni ed Eugenio Colombo al cavaliere Alessandro Bizziato che ha condiviso con lei l'avventura del Trono over.