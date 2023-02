"Everibodi lissobaco", Carmen Di Pietro storpia "Everybody Needs Somebody to Love" ed è esilarante

Dopo la sua partecipazione all'Isola dei Famosi lo scorso anno è un po' uscita dalle scene ma Carmen Di Pietro è in grado sempre di stupirci e per celebrare il suo ritorno sotto i riflettori, perlomeno quelli dei social, ha deciso di deliziarci con una versione personalissima di un grande successo dei The Blues Brothers, Everybody Needs Somebody To Love.

Peccato che Carmen l'inglese non lo sa tanto bene e ne ha dato una dimostrazione nel momento in cui ha deciso di intonare il ritornello di questa canzone storpiando completamente le parole. E quella che doveva essere la frase più nota del brano, che gli dà anche il nome, e cioè "Everybody Needs Somebody" è diventata, per Carmen, "Eveibodi lissobaco". E come non ridere davanti all'ennesima "storpiatura" della Di Pietro che è sempre in grado di strapparci un sorriso con il suo atteggiamento e quel modo di parlare che, ormai, è diventato il suo punto distintivo.

Il siparietto in questione, che ha letteralmente conquistato i social, è stato creato da Carmen insieme alla sua amica Guendalina Tavassi, che ha pubblicato sul suo profilo Instagram il video esilarante su cui lei stessa ha ironizzato. Carmen, infatti, era andata a trovare la romana a casa sua e, le due, che sono un vulcano di energia, non hanno potuto non darsi a un balletto e una cantata insieme. E così, da un pomeriggio tra amiche, è nato un nuovo tormentone, l'"everibodi lissobaco" di Carmen Di Pietro e resistere alla sua simpatia e spontaneità è davvero impossibile.