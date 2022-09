Carmen Di Pietro, dopo l'Isola sta male: "Sono ossessionata dal cibo e non riesco a dormire"

Carmen Di Pietro ancora non si è ripresa dalla sua partecipazione all'Isola dei Famosi. L'ex naufraga ha confermato che nella sua borsetta non manca mai del cibo e che ha problemi anche con il dormire. E proprio per questo rallentamento nel tornare alla vita di sempre starebbe pensando di andare da uno psicologo.

Crackers, noccioline e frutta secca sono ormai ospiti fissi nella borsa quando esce di casa e se per qualsiasi motivo non c'è abbastanza cibo inizia ad agitarsi e le vengono gli attacchi di panico. Il panico da cibo però la condiziona anche negli spostamenti infatti adesso non utilizzerebbe più l'aereo, ma preferisce spostarsi in auto in quanto può portarsi dietro una busta della spesa colma di cibo.

Di Pietro è rimasta sull'Isola per 99 giorni e adesso, oltre all'ossessione per il cibo, ha seri problemi con il dormire: non riesce più a stare sul letto, ma dorme solo per terra sopra un asciugamano o un tappeto.

"Mi sono data tempo un mese ma se non ce la farò mi rivolgerò ad uno psicologo. Anche i miei figli si stupiscono che non riesca più a dormire sul letto, rifiutando le comodità, e che io faccia sei piani di scale pur di prendere un pacchetto di cracker", ha dichiarato al settimanale Nuovo Carmen aggiungendo però che non si è pentita di aver partecipato. Questo trauma però sta incidendo anche sul bilancio familiare: ora al supermercato compra tutto doppio dalla pasta al parmigiano.