Carmen Di Pietro lancia un appello a Maria De Filippi

Carmen Di Pietro è stata considerata da molti la vincitrice morale di questa edizione dell'Isola dei Famosi. Finita quell'esperienza che le ha dato modo di rimettersi in gioco televisivamente, la ex concorrente adesso si dice pronta a nuove avventure che possano rinforzare il legame con un pubblico che in queste settimane ha apprezzato la sua autenticità. A questo scopo, ma anche in vista di un capitolo sentimentale che spera possa mettere la parola fine a un lungo periodo di solitudine sentimentale, Carmen ha rivolto un appello a Maria De Filippi nel corso dell'intervista a Superguidatv che ha raccontato anche i suoi progetti futuri.

L'appello di Carmen Di Pietro a Maria De Filippi

Dopo la relazione con Giuseppe Iannoni, a cui è stata legata fino al 2016 per 16 anni, oggi Carmen Di Pietro è single e pronta a iniziare una nuova relazione. Durante l'Isola ha corteggiato un po’ Luca Daffrè, ma solo per gioco. "No, non è il mio ideale di uomo, a me piacciono quelli con un po’ di pancetta, non proprio i palestrati diciamo" ha raccontato: "Al momento non sono fidanzata, devo andarli a cercare con il lanternino. Se qualcuno mi dicesse dove stanno gli uomini io ci vado volentieri".

Ed ecco allora la richiesta per Maria De Filippi a cui si è proposta per il suo Uomini e Donne: "Certo che ci andrei. Facciamo un appello a Maria De Filippi, è una trasmissione che seguo tutti i giorni e che mi piace tanto", ha affermato Carmen che, al momento, continua a proseguire la sua attività di speaker radiofonica con The Morning Show tutte le mattine su Radio Globo.

Cos'altro le piacerebbe fare in tv? "Ballando con le Stelle mi piace molto, mi metterei alla prova perchè io non so ballare e quindi potrei imparare", ha confidato. E chissà se non arrivi anche alle orecchie di Milly Carlucci la proposta...