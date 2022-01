Carmen Russo svela il segreto che le ha tenuto Enzo Paolo al Gf: "Se l'avessi saputo sarei uscita"

Quando si ama qualcuno si protegge. Così Enzo Paolo Turchi ha pensato bene di non far preoccupare Carmen Russo quando era nella Casa del Grande Fratello Vip e solo una volta uscita le ha detto di aver avuto il Covid. Il coreografo è stato colpito dal virus durante le vacanze di Natale, come aveva fatto sapere a Casa Chi la settimana scorsa: "Non sono stato benissimo - ha detto - Ho passato un brutto momento, ho avuto il Covid e so cosa si prova. Posso dirvi che è stato bruttissimo. Carmen non lo sa. L'ho preso il giorno di Natale e ne sono uscito il giorno della Befana".

Un segreto d'amore che la showgirl ha scoperto una volta tornata a casa: "Se l'è cavata da solo, è stato molto bravo - ha spiegato Carmen, sempre a Casa Chi - Mi ha svelato tutto e sono rimasta esterrefatta". Se lo avesse saputo nella Casa le cose sarebbero andate diversamente, di questo ne è certa: "Mi ha tenuto nascosto tutto per non farmi arrivare la notizia. Se l'avessi saputo avrei aperto la porta rossa e via. Ha gestito bene tutto, è stato un po' male ma se l'è cavata, ce l'ha fatta". Un gesto importante quello di Enzo Paolo Turchi, che dopo 35 anni di matrimonio riesce ancora a stupirla: "Gli faccio un grande ringraziamento - ha concluso Carmen Russo - Sono onorata di avere un marito che non molla".

Adesso che è tornata dalla famiglia, Carmen Russo è al settimo cielo. La mancanza della figlia Maria - nata nel 2013 - iniziava ad essere troppo forte e anche Enzo Paolo, a casa, perdeva colpi, come aveva ammesso qualche settimana fa in un'intervista: "Non ce la faccio più a fare la mamma. Mi alzo alle 6 e faccio tutto, stiro, lavo e guardo la piccola. Un applauso alle mamme, non so come facciano a fare tutte queste cose insieme".