Carmen Russo: "Io ed Enzo Paolo Turchi stiamo attraversando un momento di crisi, dopo 40 anni insieme"

Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi stanno attraversando una crisi matrimoniale. A raccontare il delicato momento con il marito a cui è legata da più di 40 anni è stata la ballerina, ospite di Monica Setta nel programma Storie di Donne al bivio. La precisazione è che il loro amore non è al capolinea come qualcuno ha insinuato, ma solo segnato da qualche difficoltà. "Sono tanto arrabbiata. Siamo una coppia della qualche non c'è mai stato niente da spifferare perché abbiamo un rapporto autentico, sincero, vero" ha confidato Carmen Russo smentendo le notizie sulla presunta separazione: "Tutte le volte che qualcuno di famoso si lascia, divorzia, mettono in mezzo noi due. È assurdo".

"Esistono tanti periodi complicati, ma io ed Enzo Paolo abbiamo un potere straordinario: ogni volta che succede qualcosa che potrebbe sfociare in una tragedia, facciamo in modo di recuperare", ha aggiunto, :Il nostro è un amore fatto di chiarimenti e confronti. Io non so perdonare, a volte non so come mandare giù certi bocconi… E lui è come me. Proprio per questo ci scontriamo e confrontiamo. Questo però non fa finire una storia d'amore, la rafforza, semmai".

L'amore tra Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi

Carmen Russo ha conosciuto Enzo Paolo Turchi all'età di 22 anni poco prima di debuttare nel programma Drive In come e ballerina. Lui era il suo coreografo. "Stavamo lavorando insieme e avevo capito che mi piaceva molto, anche se non aveva le caratteristiche dell'uomo che preferisco", ha ricordato Russo a Monica Setta. Poi il momento in cui è scattato qualcosa di più: "Era il 5 agosto del 1983, eravamo in stanze adiacenti e ho iniziato a buttare dei sassolini per chiamarlo. Prima parlammo, poi mi prese in braccio e passammo la notte insieme". Cinque anni dopo, nel 1988, il matrimonio e poi l‘arrivo della loro figlia Maria.