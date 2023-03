Carol Alt e la storia segreta con Ayrton Senna: "A mio marito l'ho detto quando è morto"

(Nel video Carol Alt parla di Ayrton Senna)

Sono passati quasi trent'anni dalla morte di Ayrton Senna, ma per Carol Alt è una ferita ancora aperta. L'ex top model e il pilota di Formula 1 hanno avuto una relazione segreta negli anni '90, di cui si è venuto a sapere solo dopo. "È difficile parlare di lui. Dopo la sua morte è cambiata la mia vita, il mio cuore è più duro chiuso" ha detto la supermodella a Verissimo, tra le lacrime.

Vittima di un tragico incidente durante il Gran Premio di San Marino, a Imola, Carol Alt apprese della sua morte dalla tv: "L'ho sentito in televisione quel giorno. Il telefono poi ha iniziato a squillare, ma non ce la facevo a rispondere". È stato in quel momento che rivelò tutto al marito: "Quando stavo con Ayrton ero sposata, lui era libero. Mi diceva sempre che non aveva tanto tempo, che dovevo decidere. Quando è morto mio marito ha capito tutto, mi ha chiesto se stavo bene. Gli ho detto tutto quel giorno".

La loro non era una relazione ufficiale, ma Carol Alt ha raccontato a Silvia Toffanin che stava per diventarlo: "Non l'avevamo ancora detto, siamo sta insieme 4 anni. L'ho amato tanto, l'ho amato davvero. Il grande amore della mia vita è stato lui. Sognavo un futuro insieme a lui e stavo per lasciare mio marito. Mancava poco". Oggi Carol Alt ha 62 anni ed è single, non ha figli ma 5 nipoti, figli dei suoi fratelli: "Mi piacciono molto i bambini quando non sono i miei. Amo fare la zia".