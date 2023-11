Carol Alt su OnlyFans a 62 anni: "Nuda ma con gusto"

Chi l'ha detto che una donna a sessant'anni è meno sexy e attraente di una trentenne? Carol Alt sfata questo tabù e sbarca su OnlyFans a 62 anni (quasi 63). L'ex top model, star delle passerelle di tutto il mondo negli anni '80, fa il suo esordio sul social a pagamento che offre contenuti spesso (e volentieri) hard, promettendo foto di un certo livello.

Ci saranno scatti senza veli, fa sapere a Page Six, spiegando che dietro a questa scelta c'è uno scopo ben preciso, ovvero avere il controllo della sua immagine: "Quarantaquattro anni di lavoro e non possiedo una delle mie foto - spiega - Quando la gente mi chiede 'Hai una foto che posso usare?' devo andare a chiedere a qualcuno". Per OnlyFans ha scelto un fotografo ad hoc: "Posso scegliere una foto o no, dire che la voglio o no. Sono mie. Voglio definire la mia immagine".

Parlando ancora delle foto, assicura: "Ci sono alcune foto di nudo, ma fatte con gusto. C'è una differenza tra le immagini di cattivo gusto e le immagini di buon gusto. Non conosco una modella là fuori che non abbia fatto un nudo". Sull'età nessuna giustificazione, anzi, per Carol Alt è un motivo in più per fare un'esperienza simile: "Vorrei che la gente sapesse come sono oggi. L'età non mi definisce. Le donne sono belle a ogni età, voglio che le persone si sentano autorizzate a mostrarsi".