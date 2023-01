Carolina Benvenga presto mamma: l'annuncio a sorpresa

Nel giorno del suo compleanno (il 10 gennaio), la lieta novella: Carolina Benvenga diventerà mamma. L'attrice, conduttrice e cantautrice romana, che negli anni è diventata la beniamina dei bambini con i suoi programmi su Rai Yoyo e le sue canzoni (e coreografie) con Topo Tip, ha dato il lieto annuncio attraverso i social.

La 33enne da qualche anno è legata al produttore musicale Riccardo Scirè, relazione nata dopo la fine del suo rapporto con il marito Valerio Annibali.

Al suo post su Instagram hanno fatto seguito una marea di messaggi da parte degli oltre 100mila followers felicissimi per il bebè in arrivo. Entusiamo condiviso anche da alcuni personaggi della tv come la ballerina di Amici Giulia Stabile, Marco Fantini (marito di Beatrice Valli) e il grande amico attore Andrea Dianetti il quale ha dichiarato: "Evviva finalmente lo posso dire ai 4 venti!!!Zio ti aspettaaaaaa! E tanti auguri tesoro mio bello! Amica mia adorata!".