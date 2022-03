Oggi è un altro giorno, Carolina Crescentini in lacrime per l'amica

Senza difese. Così Carolina Crescentini si è mostrata a Oggi è un altro giorno, parlando dei suoi affetti più cari e lasciandosi andare alla commozione. A tirare un 'brutto scherzo' all'attrice è stata Alice, una delle sue più care amiche, che le ha mandato un videomessaggio pieno d'affetto e gratitudine: "A volte sei la mia sorella maggiore, altre la mia sorella minore. Sei sicuramente quel pezzo di famiglia che uno a un certo punto della vita si sceglie e si trova. Tu per me rappresenti questo".

Alice ha parlato del loro legame che va avanti da anni: "Mi hai sopportato quando ho voglia di piangere, mi supporti quando c'è bisogno di rilanciare. Questa è la cosa principale che mi hai insegnato, a rilanciare sempre e tirare fuori un lato di me che è quello più matto, più impulsivo. Non dimenticherò mai la volta che mi hai chiamato e mi hai detto: 'Alice sei pronta? In un'ora mi devi dire se parti con me 5 giorni nelle Filippine'. Io ti ho detto sì. Devi dire a tutti dei quadri che ho attaccato a casa tua, tutti i chiodi che mi hai fatto attaccare, quando con la matita e la squadra mi metto a sistemare l'arredamento. Ti voglio bene".

Le lacrime di Carolina Crescentini

Ascoltando le parole di Alice, Carolina Crescentini non ha trattenuto le lacrime. L'attrice, da tre anni sposata con il cantautore Motta, ha ringraziato l'amica e spiegato l'importanza di certi legami: "Le mie amiche per me sono la mia famiglia - ha detto commossa -. Alice adesso è a Milano, sta facendo uno spettacolo ed è un po' che non ci vediamo. Veramente sono la mia famiglia. Io l'ho sempre sostenuto, la famiglia non è soltanto quella di provenienza o il proprio matrimonio. La mia famiglia è composta da tante persone e quelle persone so che in un momento di difficoltà o di gioia ci saranno, come io ci sarò per loro. Perché siamo una squadra e stiamo crescendo insieme".