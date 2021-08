Carolina Marconi ritrova la cagnolina: il video è commovente

Un lieto fine non così scontato. Carolina Marconi non riusciva a crederci ieri, quando un canile nei pressi della sua abitazione, a Roma, l'ha chiamata dicendo che avevano trovato Zora, la sua cagnolina scomparsa due giorni prima. E' stata una signora - che ha voluto restare anonima - a incontrare il chihuahua e portarlo nella struttura, dove se ne sono subito occupati i volontari.

L'ex gieffina si è precipitata e ha finalmente riabbracciato la fedele amica a 4 zampe, che lei considera una figlia. "40 ore senza Zora, le ore più brutte della mia vita" ha scritto su Instagram subito dopo il ritrovamento, condividendo un video a dir poco commovente: Carolina stringe forte Zora, la bacia, grata di averla ancora accanto, e la riporta a casa. Poi ringrazia tutte le persone che l'hanno aiutata nella ricerca, i volontari, chi ha condiviso l'appello e un grazie speciale alla signora che l'ha trovata e portata al canile.

"Il mio compagno la cercava per le campagne, io ko per i farmaci della chemio"

Sui social la Marconi racconta come sono andate le cose lo scorso 3 agosto: "Gli operai che lavoravano nel mio giardino si dimenticano di chiudere il cancello. Arriva Ale (il compagno, ndr) con le mattonelle da scegliere per il pavimento e inavvertitamente ci siamo tutti distratti. Sono uscita un secondo perché troppo caldo. Quando gli operai sono andati via Ale mi dice 'amore ma Zora nn c'è dentro casa'... 'Guarda che è fuori in giardino' risposi. Allora esce di corsa chiamandola a gran voce ma niente. Esco fuori anche io e cominciamo a strillare ma nulla - racconta ancora - Mia sorella, mia madre, urlavamo tutti Zora Zora. In quel momento il mondo mi è crollato addosso, mi è salito il panico ho cominciato a tremare, a pensare 'ca*** sarà uscita dal cancello, l'hanno presa, l'hanno messo sotto con la macchina. In quel momento mi sono passati i pensieri più brutti". Le ricerche sono andate avanti senza sosta: "Mio fratello Leo, mia sorella e il mio compagno Ale sono andati a cercarla per tutta la Cassia, per tutte le case, per le campagne con le torce fino a notte fonda. Io ko con farmaci per la chemio, il cuore mi scoppiava, cercavo di mantenere la calma e speravo". Alla fine è andato tutto per il meglio e Carolina è al settimo cielo: "Il momento più bello della mia vita. Ringrazio Dio per questo regalo, perché in questi momenti della mia vita non ero pronta a perderti cara Zora".

Nel video Carolina Marconi riabbraccia Zora