Carolina Marconi, primi effetti collaterali della chemio: "Sto perdendo i capelli"

Lotta con il sorriso Carolina Marconi, che in queste settimane si sta sottoponendo ai cicli più duri della chemioterapia. L'ex gieffina ha un tumore al seno e sta condividendo la sua battaglia sui social, dove i follower le dimostrando un enorme affetto.

La 43enne racconta tutto senza filtri, ma soprattutto senza scoraggiarsi mai neanche in giornate difficili come le ultime. I primi effetti collaterali della chemio sono arrivati e Carolina ne parla provando a tenere comunque alto l'umore: "Mi sono accorta che un po' di ciuffi di capelli li sto perdendo, tra un po' mi vedrete pelatina (finché non cadono quasi completamente non me li raso ancora) - scrive su Instagram - Sto facendo un po' di sport, sempre in modo moderato, cerco di seguire un'alimentazione corretta, non dieta, cerco di non mangiare frittura, dolci, carne rossa e latticini, bevo circa due litri d'acqua al giorno. La grande sorpresa è che sono dimagrita 3 chili e mi sento benissimo anche se un po' stanca".

"Mi ripeto che tutto prima o poi passerà"

La forma fisica è importante per affrontare tutto il percorso, ma anche quella mentale. Carolina ne è ben consapevole: "Cerco di tenere occupata la testa con tante cose positive. Il segreto è non perdersi mai d'animo e tirarsi su - spiega ancora - Ci sono dei giorni duri, certo, sono umana, ma proprio in quei giorni più difficili cerco di essere motivata ed affrontarli con forza e determinazione senza mai abbattersi, magari progettando il lavoro, dipingendo, cucinando, poi se sono proprio stanca mi butto sul divano, leggo un bel libro, guardo una bella serie e ripeto nel mio inconscio che tutto prima o poi passerà e diventerò una persona migliore di oggi sicuramente". Carolina Marconi cerca infatti di trarre un insegnamento da questa difficile prova che la vita le ha messo davanti: "E' un percorso che devo fare con coraggio, sapendo che sicuramente arriverà un giorno in cui tutto quello che è stato sarà servito sicuramente a rafforzare il mio carattere - conclude - Intanto perché non rendere questo percorso più bello di quello che sembra? La vita è questa, niente è facile e nulla impossibile". Infine le parole di gratitudine per i suoi follower: "Grazie ancora per il sostegno, per le vostre storie incredibili. Mi date grinta e sono felice che mi volete bene. Grazie per il vostro tempo, per seguirmi, per scrivermi e per darmi tanti consigli. Mi state aiutando".

