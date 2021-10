Carolina Marconi mostra la cicatrice dell'operazione al seno

Carolina Marconi ha condiviso la sua battaglia contro il tumore al seno sin dai primi momenti della diagnosi arrivata lo scorso maggio, affidando ai social le emozioni suscitate da una notizia che ha cambiato drasticamente la propria vita. Dopo le foto che l’hanno immortalata durante le sedute di chemio e hanno mostrato il suo bellissimo volto incorniciato da parrucche, adesso la ex concorrente del GF ha voluto rendere pubblica anche un’altra immagine, quella della cicatrice al seno quale conseguenza dell’operazione risalente allo scorso aprile. A corredo dello scatto, il racconto della sua esperienza e l’invito rivolto a tutto le donne di fare prevenzione.

Carolina Marconi mostra i segni dell’operazione al seno

Nel messaggio che ha affiancato lo scatto social, Carolina Marconi ha raccontato come la fecondazione assistita a cui aveva deciso di sottoporsi per avere un figlio dal compagno Alessandro Tulli, le abbia salvato la vita. Grazie alla mammografia, rimandata per pigrizia e poi anche per la via della pandemia, ha scoperto il cancro. “E’ stato il giorno più brutto perché in un attimo la mia vita è crollata di botto. ‘Carolina hai un tumore .. ero a pezzi ,arrabbiata con me stessa e mi dicevo perché ho fatto passare 4 anni?” prosegue la ex gieffina: “Ma voi potete fare la differenza, oggi inizia il mese rosa per la prevenzione del tumore al seno, non rimandate al domani, siate coraggiose e fatevi controllare”.