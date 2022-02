Carolina Marconi positiva al covid: "Sono stati giorni bruttissimi"

Carolina Marchese sta lottando contro il covid. La donna che da poco ha terminato le cure contro il cancro al seno si è trovata ad affrontare i dolori alle ossa, il mal di testa costante e la febbre per colpa della positività al coronavirus. A raccontarlo è lei stessa con un messaggio che ha scritto su Instagram:

"Ciao ragazzi come state? Beh io sono ancora a casa dopo tanti giorni anche io con il covid per fortuna il peggio sembra sia passato. Ho avuto la febbre, male alle ossa ed un dolore costante in testa che non finiva mai, ma ormai tutto è risolto. Sto benone, il covid non è una semplice influenza, sono stati giorni davvero brutti per fortuna avevo le 3 dosi di vaccino".