Carolina Marconi, la doccia gelata: le speranze di rimanere incinta sono poche

Finita la sua battaglia contro il tumore al seno, sconfitto a novembre, Carolina Marconi continua a condividere pensieri e momenti di quotidianità con i follower, felice di essere tornata alla normalità. Per l'ex gieffina, però, è arrivata un'altra doccia gelata, come svela in un post.

"Piano piano sto riprendendo tutte le mie forze, oggi inizierò la mia cura ormonale" scrive, sperando "di non avere effetti collaterali". Sarà un percorso lungo anche questo e non privo di rinunce: "Dovrò farla per 5 anni purtroppo - si legge ancora nel post - Ieri parlando con il mio oncologo, visto il grande desiderio che ho di avere un bambino, mi ha detto che c'è la possibilità di interrompere la cura tra un paio di anni ed avere una speranza, ma alla mia domanda esplicita è stato un po' titubante. 'Vediamo' mi risponde. Vediamo cosa? 'Vediamo cosa succederà in questi anni'. Mi è mancato il respiro in quel momento di silenzio - continua a raccontare - Avevo un'altra volta quel nodo alla gola di angoscia e sofferenza. Mi sentivo nuovamente persa, cercavo di trattenere le lacrime. In tutti questi mesi ho sempre pensato e creduto che era cosa certa ed ero felice di sapere che comunque sia ci poteva essere anche per me una gioia, una luce in fondo al tunnnel".

Il medico ha provato a tranquillizzarla: "'Carolina, la scienza ancora sta facendo il suo corso'. Le gambe tremavano. Quel 'vediamo' è stato un duro colpo al cuore che ho accusato pesantemente". La 42enne, che ha sempre detto di desiderare un figlio dal compagno Alessandro Tulli, fa sapere che è in corso uno studio in merito e si aggrappa con tutta la sua forza alle poche speranze che ci sono: "Avrei voluto che le cose andassero in modo diverso, ma non tutto si può scegliere nella vita. L'unica scelta è andare avanti, aspettare e non perdere la speranza".

Il post di Carolina Marconi

Chi è Alessandro Tulli, fidanzato di Carolina Marconi

Classe 1982, Alessandro Tulli è è un ex calciatore della Roma con cui ha iniziato a giocare nel 1997. In precedenza il calciatore giocava nelle giovanili di Anziolavinio e nel 2001 è approdato al L.R. Vicenza per poi spostarsi nella serie cadetta del Livorno un anno dopo. Dal 2006 ha giocato in serie B con il Lecce e nel 2008 è passato in comproprietà al Piacenza. Alessandro Tulli e Carolina Marconi sono fidanzati dal 2014 e insieme vivono a Roma.