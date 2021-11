Carolina Marconi, in lacrime, finisce la chemio: le foto della festa a sorpresa in casa

Lo scorso maggio la doccia gelata con quella diagnosi: tumore al seno. Qualche settimana dopo il primo ciclo di chemioterapia, il port in vena, i capelli che cadono. In questi mesi, però, Carolina Marconi ha lottato con tutte le sue forze, supportata dal compagno Alessandro Tulli, dalla famiglia e gli amici più cari, oltre ai follower che non hanno mai smesso di farle sentire tutto il loro affetto. Ieri l'ultima seduta di terapia e la tanto attesa fine di un percorso lungo e faticoso, fisicamente ma non solo.

L'ex gieffina ha finito la chemio e ora può finalmente riprendere in mano la sua vita, certamente con tante consapevolezze in più. L'amore del fidanzato, che ha combattuto al suo fianco centimetro dopo centimetro, una forza che non sapeva di avere, ma su tutte la certezza più bella è una: "La mia vita non sarà come prima, ma meglio". Carolina lo ha detto fra le lacrime appena tornata a casa, dove ad aspettarla c'erano i suoi affetti più cari che le hanno organizzato una festa indimenticabile.

"Dopo ogni tempesta ritorna sempre il sole. Bentornata guerriera nostra. Ti amiamo". Questo lo striscione attaccato nel salotto, pieno di palloncini a forma di cuore e la scritta The End. Traguardo raggiunto. Circondata da tanto amore, Carolina piange di gioia, canta, butta via la parrucca ed è pronta a ricominciare. Continuerà a fare controlli, ma la vita di prima l'aspetta. Anzi no, precisa: "Sarà una vita meravigliosa perché mi voglio godere tutto fino all'ultimo minuto. Grazie di cuore. E' stato un percorso molto duro, però allo stesso tempo meraviglioso perché ho capito tanto". Infine il pensiero per tutte quelle donne che si trovano ad affrontare la stessa battaglia: "E' la testa che comanda. Dovete avere la forza, perché passa tutto".