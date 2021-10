Carolina Marconi si fotografa nuda in bagno: "Il tumore mi ha ucciso in tanti modi. Eccomi con le mie cicatrici"

"Questa sono io oggi. Il tumore mi ha ucciso in tanti modi (non lo nego, anche se ho sempre cercato di restare forte) ora sono pronta a rinascere". All'indomani della sua penultima chemioterapia, Carolina Marconi pubblica uno scatto che vuole rappresentare la sua rinascita dopo i mesi più difficile della battaglia contro al cancro al seno che le è stato diagnosticato in primavera. E dopo le terapie e l'operazione che ha reso necessaria la rimozione di entrambi i seni.

"Eccomi nuda, il tumore mi ha ucciso in più modi"

"Eccomi, nuda come quando sono venuta al mondo - scrive Carolina in calce alla fotografia condivisa su Instagram, in cui si immortala in bianco e nero - Pelatina ma con una voglia di vivere che non so neppure dirvi. Qui mi vedete come sono, perché con il tempo ho imparato ad amare le mie cicatrici ed il mio corpo. L’amore e la forza ce le abbiamo dentro. Dobbiamo solo imparare a tirarle fuori quando serve, quando la vita ti mette difronte ostacoli insormontabili".

Il commento del fidanzato Alessandro

Oltre ventimila i like collezionati dal post a poche ore dalla pubblicazione. Tanti i messaggi di sostegno arrivati in calce a quanto scritto dalla ex concorrente del Grande Fratello, che oggi si occupa di gestire un negozio di abbigliamento. Tra i commenti in calce al post, spunta quello di Alessandro Tulli, compango di Carolina da anni, che lascia una emoticon a forma di cuore. "Messa a nudo con la tua voglia di divorarti la vita sei di una bellezza indescrivibile, siamo tutti con te", si legge ancora tra i commenti. "Sei una persona meravigliosa fuori e dentro", scrive ancora qualcuno. E' tanto l'affetto virtuale che arriva a Carolina, definita fa molti una "leonessa".

Quindi lo sguardo va al futuro e ai prossimi step della cura contro la malattia. "Il 10 novembre mi aspetta l’ultima chemio e non vedo l’ora che finisca questo snervante percorso è ora di Risorgere", dice la showgirl, che ha sempre cercato di sdrammatizzare la sua situazione empatizzando con chi vive nella sua stessa situazione. "Ecco la vostra pelatina", si è sempre definita, raccogliendo affetto e solidarietà.

La battaglia di Carolina, dall'inizio

La diagnosi di cancro è arrivata per Carolina in primavera. L'annuncio pubblico di lotta alla malattia è arrivato a maggio. In aprile, l'operazione di rimozione di entrambi i seni, poi ricostruiti. Proprio a proposito del cambiamento del suo corpo, Carolina ha spiegato: "Ci sono stati giorni in cui non mi sono riconosciuta più allo specchio, dopo aver perso i capelli, le ciglia e le sopracciglia e allora mi sono sentita un’altra persona con quella testa pelatina che mi fa sentire nuda".

L'invito alla prevenzione: "Amatevi"

A corredo dello scatto in cui si immortala nuda, Carolina scrive un invito a tutte le donne affinché facciano prevenzione: "Continuate a fare le visite che servono, prenotate pap test ed ecografie annuali. Amatevi sempre".

