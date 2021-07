Carolina Marconi rasa i capelli dopo la chemio: "Ecco la vostra pelatina, non riuscivo più a vederli cadere"

"Ecco a vuoi la vostra pelatina. Ho rasato i capelli da sola non ne potevo più di vederli cadere". Così nella serata di ieri Carolina Marconi, 43 anni, si è immortalata su Instagram in un video in cui, macchinetta alla mano, ha dato un taglio netto ai capelli in concomitanza col suo percorso di chemioterapia dovuto alla scoperta di un tumore al seno.

La terapia di Marconi è iniziata un paio di settimane fa. Una battaglia vissuta fianco a fianco dei follower, da cui l'ex concorrente del Grande Fratello riceve sostegno giorno dopo giorno. "Che poi rasarli è stata una liberazione - ammette lei, che in precedenza aveva optato per un caschetto corto a fronte della sua lunga chioma - Comunque con questo caldo sono molto fresca e leggera vediamo sempre il lato positivo".

Ex gieffina, Carolina in questi anni ha aperto un negozio a Roma ed è ufficialmente legata al Alessandro Tulli, ex calciatore, sebbene lui, negli ultimi tempi, sia totalmente assente dai social della donna. "Comunque non mollo mai l’umore a "pallettoni" nonostante tutto - aggiunge lei - la salute è la cosa fondamentale. Questo percorso mi sta insegnando molto. Dico sempre che nn sono malata, non siamo malati, solo è una situazione da risolvere! Vi ringrazio per tutti i messaggi bellissimi vi leggo e cercherò di rispondere a tutti siete delle belle anime. Non mollo questo ricordatevelo".

In basso, il video condiviso da Carolina Marconi