Carolina Marconi in lacrime dopo il tumore. Toffanin: "Per fare un figlio dovresti interrompere le cure: pensaci bene"

Nel video in alto, l'intervista a Carolina Marconi

"Oggi sto bene, ho affrontato tutto e sono venuta qui a dirti solo cose belle". Così Carolina Marconi torna a raccontarsi a Verissimo dopo la battaglia vinta contro il tumore. In questi anni la showgirl, resa famosa dal Grande Fratello, ha sempre condiviso con la conduttrice Silvia Toffanin i momenti più bui della sua malattia, vissuta al fianco del compagno Alessandro Tulli, ex calciatore. Oggi sogna di diventare mamma, ma ci sono problemi da risolvere.

Dopo l'operazione e la chemioterapia, oggi proseguono i controlli ciclici: ogni sei mesi ecografia e mammografia, ogni anno la tac. Il sogno di diventare mamma sarebbe più forte di tutto, ma significherebbe interrompere le cure di mantenimento. Nel raccontare questo, l'ex gieffina scoppia in lacrime. A supportarla emotivamente Silvia Toffanin, che si alza per darle un abbraccio: "Devi pensarci molto bene, Carolina. Adesso devi pensare alle tue cure, per avere un bambino invece dovresti interromperle", le dice. "Io non mollo", risponde lei, "vorrei avere modo di adottare un bambino, ma mi è stata negata questa possibilità perché ho avuto un tumore al seno, spero passi la legge per l'oblio oncologico".

"Siamo un milione di persone guarite per la medicina", spiega Carolina. "Oggi hanno approvato questa legge del diritto all'oblio alla Camera dei Deputati, deve ancora andare al senato: dopo dieci anni potresti riprendere in mano la tua vita, la tua dignità, la tua libertà. Ma dieci anni sono tanti. Io vorrei sperare che quando andrà al Senato questi dieci anni diventano cinque, perché così si dà la possibilità di tutte le donne come me di avere figli, un mutuo, una assicurazione. Avremmo il diritto di vedere ridotti questi anni a cinque, ma non dieci. Poi magari si faranno dei decreti attuativi da esaminare caso per caso". Toffanin annuisce: "Sarebbe un modo per eliminare una discriminazione".