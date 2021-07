Carolina Marconi taglia i capelli prima della seconda chemio: "Sorrido, ma non pensate che non ne soffra"

"Ho finalmente tagliato i capelli in vista della seconda chemio, vi piacciono? Sorrido, ma non crediate che non ne soffra". A 43 anni Carolina Marconi sta combattendo la sua battaglia contro un tumore al seno e il secondo ciclo di chemioterapia è alle porte, così decide di accorciare il suo taglio in vista della terapia.

"Stamattina mi sono accorta che sto perdendo un po' di ciuffi di capelli - aggiunge l'ex concorrente del Grande Fratello - tra un po' mi vedrete pelatina (finché non cadono quasi completamente non me li raso ancora). Quando ti ritrovi in questa situazione, e chi ha vissuto questa quest’esperienza mi può capire, vedere cadere i tuoi capelli non è di certo una cosa bella. Poi penso che se cadono è perché allora vuol dire che la chemio effettivamente sta facendo il suo lavoro per un futuro più tranquillo".