Dopo il cancro, il dramma di Carolina Marconi: "Non posso adottare, non sono idonea"

La fine di un capitolo bruttissimo e l'eccitazione nell'iniziarne uno nuovo. Con questo spirito Carolina Marconi ha voltato pagina, dopo essere guarita dal cancro al seno e aver contratto il covid a febbraio. Ma qualcosa nel viaggio della sua rinascita si è incrinato. Al suo fianco, da sempre, il compagno Alessandro Tulli: i due hanno ormai da anni il desiderio di diventare genitori e di creare una famiglia più grande. La vita purtroppo non è mai semplice la coppia aveva scelto di adottare, viste le difficoltà a rimanere incinta per le cure ormonali, ma ecco la triste scoperta: Carolina non è idonea all'adozione perché ha avuto un tumore.

La triste scoperta e la battaglia per i diritti

Una doccia ghiacciata che si è trasformata in un lungo post per sfogarsi con i suoi follower: "Ciao ragazzi come state? Io un po’ giù il motivo? Ve lo spiego.. Io e Ale avevamo pensato di adottare un bimbo visto le tante difficoltà. Ci stiamo facendo seguire da un avvocato. Purtroppo non sono idonea ad intraprendere un'adozione perché ho avuto un tumore, anche se sono guarita". Un vero e proprio shock: "Più di 900 mila persone in Italia guariti di tumore, non possono essere libere di guardare il futuro senza convivere con l’ombra della malattia e per questo è molto difficile adottare un bambino, ottenere un mutuo, farsi assumere. Una vera e propria discriminazione. Ci sono paesi come la Francia, Olanda, Lussemburgo, Portogallo, Belgio che hanno aderito al riconoscimento del Diritto dell’oblio oncologico con l’obiettivo di ottenere una legge che tuteli le persone che hanno avuto una neoplasia".

La campagna per il diritto all'oblio oncologico

Dopo il dolore ecco che arriva la rabbia e il desiderio ardente di rivincita. Marconi chiede a chi la segue, e non solo, di firmare la campagna lanciata da Aiom (Associazione italiana di oncologia medica) per chiedere che l'Italia si adegui agli altri paesi, garantendo così i diritti degli ex pazienti oncologici. "Abbiamo raccolto fino oggi 24 mila firme. Lo scopo è il raggiungimento di più di 100.000 firme che verranno poi portate al Presidente del Consiglio per chiedere l’approvazione della legge. Per firmare dovete andare qui https://dirittoallobliotumori.org/. Lascia i tuoi dati e firma, puoi cambiare le cose, non rimanere indifferente a questa cosa importante. Noi non siamo il nostro tumore!".