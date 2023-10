Carolina Marconi e l'incubo tumore, le lacrime dopo i controlli: "Sono scoppiata a piangere, ho urlato dalla gioia"

Carolina Marconi tira un grande sospiro di sollievo. L'incubo del tumore che nelle scorse settimane era tornato nella sua vita con quel "qualcosa al fegato" raccontato con angoscia ai follower è stato scongiurato del tutto grazie all'esito confortante degli ultimi esami, fonte di una gioia immensa espressa nell'ultimo post.

"Scusatemi non sono sparita ma sono state tre settimane vissute nell’agonia più totale, un’attesa difficilissima in cui l’ansia ha preso completamente il sopravvento", ha esordito Carolina nella lunga didascalia che accompagna la foto di lei sorridente e con gli occhi lucidi di emozione: "Ho cercato di distrarmi mantenendomi sempre positiva, ho fatto mille cose anche perché non volevo pensare al peggio, ero terrorizzata". La ex gieffina ha poi proseguito ripercorrendo il momento in cui il suo compagno Alessandro Tulli le ha riportato l'esito delle indagini effettuate per indagare su quella criticità riscontrata e la felicità nel sapere che non si tratta di un tumore: "Ieri alle ore 20:55 circa Ale tornando dal supermercato mi guarda dritto negli occhi e dice che lo ha chiamato il prof Marazzi … “dimmi allora... Anzi non mi dire nulla... No no, dimmi dimmi ti prego ma a bassa voce... anzi dimmi tutto subito veloce. Mi sono chiusa le orecchie piangevo e ancora nn sapevo la risposta, mi mancava il fiato … allora? dimmi ? ….(Ale) non hai nulla, stai bene, la macchiolina di 9 millimetri è un angioma benigno".

Fortissima la sua emozione: "Sono scoppiata a piangere, ho urlato a squarciagola dalla gioia che mi ha sentito tutto il vicinato, ho chiamato subito la mia famiglia ma nn riuscivo a parlare dalla voce tremante ma solo per dire loro... Sto bene", ha aggiunto Marconi che ha poi ringraziato tutti per i tanti messaggi di affetto e sostegno che sono stati per lei determinanti in questi giorni di angoscia.

Carolina Marconi e il tumore: "Avevo delle protesi al seno, forse hanno influito anche quelle"

Carolina Marconi ha parlato della sua delicata situazione di salute in una recente intervista. Ha spiegato di aver trascurato i normali controlli durante il periodo del covid e nell'ambito del suo discorso incentrato sull'importanza della prevenzione, ha anche raccontato il dubbio che le protesi al seno abbiano potuto influire in qualche modo nella malattia. "Prima di ammalarmi avevo delle protesi al seno, e forse hanno influito anche quelle, cercherò di capire meglio", ha detto: "In ogni caso il mio tumore, che era molto aggressivo ma anche molto piccolo, non si è visto bene subito da mammografia ed eco. C'è voluta una risonanza perché venisse diagnosticato. Per questo dico: ‘Ragazze, se avete delle protesi al seno, siate ancora più attente. E se c’è qualcosa, non accontentatevi del primo parere’".